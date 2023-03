El carnicero que aconseja a sus clientes por las redes sociales y se volvió viral

No es secreto para nadie que la economía argentina está en una crisis histórica y los consumidores se las rebuscan para ahorrar y aun así mantener una dieta a su gusto, sin que esta se convierta en un lujo. Ante esa incertidumbre con la que se encuentran al llegar a una góndola, aparecen comerciantes que aconsejan para evitar que se caiga en gastos mayores a los esperados. Con las redes sociales, ese nexo crece y aparecen influencers que aprovechan las plataformas para dar sus consejos.

Uno de ellos es Marito Laurens, un carnicero de Ituzaingó, que con 35 años alquila un espacio en un supermercado y desde ahí graba sus videos que sube a la red social TikTok. Su idea nació luego de que muchos clientes le comentaran que les habían vendido carne en mal estado y le sirvió como motivación para beneficiar a otros.“Yo cuento lo que el carnicero no quiere que sepas. Cuento los chanchullos que antiguamente se hacían o que algunos todavía hacen, sobre todo en las carnicerías que tienen clientes de bajos recursos”.

“Yo no estoy vendiendo mi negocio, solo quiero que no estafen a la gente, que no le vendan un corte por otro. Yo no tengo filtro”, destacó Laurens, que busca enseñar a la gente a comprar. Allí, explica cuales son los mejores cortes para distintas comidas, sin dejar de tener en cuenta los precios.

“Hace seis meses, murió mi papá y no quería hacer más videos, pero seguí por el cariño de la gente que me escribe. Trato de contestarle a todo el mundo, trato de devolver ese cariño”, contó Laurens. De forma espontánea y honesta, explicó que generaron confianza en sus seguidores, que ya alcanzan los 315 mil en su TikTok (@maritolaurens) y los 9.000 en Instagram.

Los consejos del carnicero tiktoker

Mario Laurens explicó a la prensa que es lo que hay que tener en cuenta a la hora de ir a la carnicería: