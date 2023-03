El ataque a la moza develó un problema estructural en la Arístides Villanueva

El lunes pasado, todas las miradas del país recayeron sobre el terrible ataque que sufrió una moza de Maldito Perro en la popular arteria mendocina, Aristides Villanueva.

Durante el horario de cierre, cerca de las 3:20, una moza de 21 años se encontraba atendiendo a dos sujetos cuando, en cuestión de segundos, se inició una discusión que culminó con un terrible ataque contra la joven.

Este ataque dejó a Agustina con más de 20 puntos en la cara y a la espera de una cirugía. En las redes sociales la joven dejó un sentido mensaje y también comentó la realidad de trabajar en la industria gastronómica: "Me hicieron mierda física y mentalmente y así como me paso a mí les pasa a muchísimas personas q trabajan en el rubro, esto pasa todos los días no se crean que porq llegue a los medios, es debut y despedida!".

MDZ recorrió la popular arteria mendocina y entabló conversación con gerentes, trabajadores y encargados de distintos locales que confirmaron que la falta de seguridad es un factor clave para que se den este tipo de situaciones. Uno de ellos fue Miguel Ángel Bisaguirre, dueño del popular bar Beerlin: "La inseguridad la sentimos en una sensación en que uno puede tener este tipo de problemas en cualquier momento, hay borrachos que se ponen mal, que molestan a la gente y hay que tratar de calmarlos y eso no puede hacerlo un mozo, por eso pedimos apoyo a la municipalidad y a la policía para que nos ayude a combatir estas cosas".

Por su parte, Fernando, encargado de Pinta Tinta Bar comentó que los días de semana hay muy poca presencia policial y debería haber más. "La Arístides es una zona muy turística, anoche todo estuvo lleno y solo había un móvil de tránsito", comentó a MDZ. Esto mismo también comentó Bisaguirre: "Policías no hay, hemos pedido en algunas posibilidades, hemos llamado a la policía y nos han dicho que no tienen móviles ni personal".

"Nosotros no podemos resolver este tipo de situación por más que sea un cliente que esté consumiendo, quizás con ayuda policial o con preventores estas cosas no sucederían o por lo menos el que va a reclamar el vaso es un agente de policía o un preventor que tiene otra autoridad sobre las personas y entonces hay menos posibilidad de que sean amedrentados ellos a lo que nos pueda pasar a nosotros que es lo que le pasó a esta chica", ejemplificó Bisaguirre.

La calle Arístides Villanueva es una de las calles más populares de la provincia

Días antes del ataque a Agustina, Mauricio Cabrera, dueño de Maldito Perro, habló sobre la situación de la popular arteria mendocina. "Pasa de todo... por ejemplo, a nosotros se nos sientan clientes que toman. Llegan al estado de ebriedad y nos dicen que no nos van a pagar. La situación está complicada; yo tengo seguridad privada y ocho cámaras en el local, pero no alcanza. La Policía nos dice que no pueden hacer nada", indicó a este diario.

Las mujeres, el target de los borrachos

En diálogo con trabajadores gastronómicos de Arístides Villanueva, la mayoría aseguró que las mozas suelen ser acosadas y las que más sufren este tipo de ataques. "Como las chicas atienden con una sonrisa, los hombres toman confianza y piensan que pueden hacer lo que sea", comentó un runner de un local.

"Hace poco una chica nueva no salía a llevar platos a una mesa en particular, le pregunté la razón y me dijo que le habían dicho un piropo desagradable", comentó una encargada de un restaurante.

"Por lo general son viejos, verdes y extranjeros los que hacen esos comentarios, los turistas vienen y sienten que tienen más libertades que la gente de acá. Te silban a veces como si fuésemos perros, una vez un señor me agarró la mano y me la beso, quizás para él es seductor, pero a mí me asqueó, imagináte un hombre arrugado con bigote, la verdad me acuerdo y se me pone la piel de gallina", comentó Florencia una moza de un popular bar de Arístides Villanueva.

Las mozas y también los mozos comentaron que no pueden dejar de atender con una sonrisa, ya que la propina es una parte importante de sus ganancias. "Por lo general en una semana se hacen $30.000 y calcula que la mitad viene de propinas, sin propinas el sueldo es mísero", comentó Enzo, runner en un restaurante. En promedio, en el sector gastronómico se trabaja 36 horas a la semana en seis días.

Renuncia masiva en Maldito Perro

Un encargado de un bar de la Arístides, comentó que varios empleados de Maldito Perro han renunciado o tiene planeado renunciar, ya que no se sienten "seguros".