El dolor de la moza golpeada: "Me hicieron mierda, física y mentalmente"

La brutal golpiza de la moza en la calle Arístides Villanueva de Ciudad sigue conmocionando a los mendocinos por el nivel de violencia que tuvo que enfrentar por parte de dos sujetos. Tras el hecho, que la dejó con más de 20 puntos en la cara y a la espera de una cirugía estética, la joven expresó sus sentimientos a través de sus redes sociales.

"Ayer fui yo, pero esto pasa constantemente en la gastronomía", explicó Agustina, la joven moza del bar Maldito Perro.

La golpiza se produjo durante la madrugada del lunes en el bar Maldito Perro, ubicado en calle Arístides Villanueva 135, de Ciudad. Durante el horario de cierre, cerca de las 3.05, Agustina, una moza de 21 años se encontraba atendiendo a dos sujetos de 35 y 40 años cuando se produjo una discusión.

Los sujetos comenzaron a gritarles a los trabajadores del bar y, en cuestión de segundos, la empujaron y golpearon con un vaso en la cara. En un video compartido por las redes sociales se logró ver el momento exacto de la agresión, mientras que el resto de sus compañeros intenta defenderla.

"Estoy cansada de esto! De la inseguridad, de q ya no pueda sentirme segura ni en el trabajo, porq siempre nos preocupamos por la ida o la vuelta y se suponia q el trabajo era el lugar seguro y ahora ni eso! Ahora se supone q tengo q sentirme insegura en cualquier lado??", expresó la joven en sus redes sociales.

Las tristes imágenes de la golpiza que recibió Agustina.

Y agregó: "Tengo mas de 20 puntos en la cara, el oído izquierdo sordo sin hablar de la cirugía plástica q tienen q hacerme! Todo por un par de tragos, por unos bestias q no saben medirse, ni saben tomar!".

En medio del dolor y el susto por la situación que vivió mientras trabajaba, Agustina remarcó que "le arruinaron la cara al punto de no poder verse en un espejo sin llorar". "Me hicieron mierda física y mentalmente y así como me paso a mi les pasa a muchisim@s personas q trabajan en el rubro, esto pasa todos los días no se crean que porq llegue a los medios es debut y despedida!", dijo.

"Tengo impotencia y tristeza porq mi cara, los traumas y las inseguridades q tengo hoy no valen los dos ron con coca q se tomaron! La desfiguración de rostro, mi miedo al salir a la calle, los traumas y la depresión de verme asi no me las saca nadie! Q tengo q decir ahora? Gracias a dios estoy viva? Menos mal no fue peor? Agradecer porq solo fui sometida al acoso y a la violencia?", resaltó angustiada. Así quedó tras la golpiza de dos clientes borrachos.

Al finalizar su mensaje, Agustina indicó que no se trata de la primera vez que recibe una agresión por parte de clientes y que, esta situación es una constante en la vida de muchas mujeres que trabajan en la gastronomía.

"Antes de ser agredida fui acosada y aun asi tuve q seguir siendo 'amable' porq son mis clientes y siempre tienen la razon, porq de ellos depende mi trabajo y las reseñas en google", detalló.

Durante su reflexión, la joven volvió a puntualizar que "ahora fue ella", pero que "más tarde es otra". "Hasta cuando? Después las exageradas y locas somos nosotras!?", finalizó.