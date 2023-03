A diez años de Francisco, un repaso por sus particularidades más relevantes

Este lunes se celebran diez años de la elección del papa Francisco. MDZ Radio dialogó con Guillermo Marcó, exvocero del actual Papa y presidente del Instituto del Diálogo Interreligioso; y Elisabetta Piqué, destacada periodista corresponsal en el Vaticano.

Según Marcó, estos diez años pueden verse desde Argentina, como “una oportunidad mal aprovechada”. A nivel internacional, sostuvo que “es increíble lo que un argentino ha hecho con diez años, siendo un Papa para todos. Ha llegado al mundo musulmán, judío, y a los que no creen”, agregó.

Además, destacó que Francisco tiene una “muy buena relación con la gente de Roma”, teniendo en cuenta que generalmente se mantiene un vínculo ambiguo con el Vaticano.

Con respecto a la pérdida de fieles de la Iglesia católica, advirtió: “Él no ha tenido una actitud proselitista para ganar fieles. Ha salido a la periferia, se salía de la iglesia Católica para ver otras realidades”.

Su particular relación con Argentina

El exvocero del Sumo Pontífice remarcó que Francisco este año manifestó que no vendrá a la Argentina, ya que es un año electoral. “En la época del kirchnerismo él era jefe de la oposición. Con Mauricio Macri tenía una relación cordial. Ahora dijo expresamente que no vendrá a la Argentina porque no quiere ser utilizado, ni por un lado, ni por el otro”, agregó.

Abusos encubiertos

Además, la destacada periodista Piqué, en diálogo con MDZ Radio, mencionó el caso reciente que se dio a conocer de Juan Pablo II, quien aparentemente habría encubierto a un cura pedófilo en su momento. “Se sabe que en las décadas anteriores había un modus operandi, donde se trasladaba al abusador a otra parte. Esto no está más, porque se han implementado leyes. A esta cuestión tabú, Francisco la puso sobre la mesa en una reunión cumbre en el 2019. Más allá de reunirse con las víctimas y hacerse cargo de esta monstruosidad, intentó cambiar la cultura del encubrimiento y del silencio que existía”.

Su posible renuncia

Con respecto a la posibilidad de que Francisco renuncie como papa, debido a su edad, la periodista advirtió: “Él siempre ha dicho que si en algún momento no se siente capacitado para seguir, podría renunciar. Pero al momento no hay ningún tipo de indicios”.

Su postura ante la “ideología de género”

“Él más de una vez habló sobre esto. Para Francisco lo esencial es tener una iglesia que reciba a todos. Él distingue esta pastoral de inclusión de lo que es la teoría del género, argumentando que es lo más nefasto que puede pasar, ya que, según él, las diferencias son esenciales. Cuestiona la teoría antropológica que hay detrás que quiere unificar y que busca que no haya más diferencias”, cerró.