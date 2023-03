Dejan todo para el final: estos son los signos más irresponsables del zodíaco

El horóscopo nos ofrece cada vez más herramientas para conocer las características de las personas en función de su signo zodiacal. Entre ellas, la responsabilidad, o más bien, la falta de ella, es una de las más importantes. En el zodíaco, encontramos una polaridad entre una característica positiva y su opuesta, y todos los signos se ubican en uno u otro lado en lo que respecta a hacerse cargo de las cosas.

En ocasiones, nos encontramos con personas que parecen carecer por completo de responsabilidad. Para ellas, cumplir con sus obligaciones no es una prioridad y suelen optar por las opciones más fáciles, aunque eso signifique no cumplir con sus deberes. Estas personas no experimentan remordimiento al dejar a otros esperando o al causar un impacto negativo con sus acciones, debido a esto muchos desconfían de ellos. Estos son los tres signos del zodíaco más irresponsables.

Escorpio: son conocidos por su pasión y determinación, pero también por su tendencia a ser impulsivo y actuar sin pensar. La falta de responsabilidad de Escorpio se manifiesta en su propensión a dejar las cosas para el último momento o simplemente ignorar sus obligaciones. Esta actitud puede resultar frustrante para aquellos que esperan que Escorpio cumpla con su parte del trato.

Capricornio: a pesar de ser conocidos por su disciplina y ambición, los capricornianos puede sorprender a los demás por su falta de responsabilidad. En reiteradas ocasiones se sienten abrumados por la cantidad de tareas que tiene por delante y por lo que suelen postergarlas o incluso olvidarlas por completo. Aunque se esfuerzan por ser líderes fuertes y confiables, su falta de responsabilidad puede hacer que pierda la confianza de los demás.

Cáncer: los nacidos bajo este signo son muy indecisos, por lo que no conviene ponerlos a liderar algo. Menos, se se trata de una misión importante. No saben tomar decisiones y escapan de cualquier camino que pueda implicar una responsabilidad. No asumen el mando con tal de no hacerse cargo. Eso los libera no sólo de la responsabilidad sino también de tener que decidir -por ellos mismos y por otros-.