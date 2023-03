Continúan las quejas en La Plata por la falta de agua: ¿falta inversión?

A pesar de la importante movilización de vecinos a la gobernación reclamando por la falta de agua, nada cambio en la Ciudad de las diagonales. La intensa ola de calor agudizo aun mas el problema, por lo que varias escuelas y comercios debieron cerrar sus puertas ante la falta del vital elemento.

Ante este panorama, el intendente platense, Julio Garro, reunió al Comité de Emergencias Municipal para implementar medidas de contingencia ante una problemática de larga data en la región, donde ABSA (Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima) hace oídos sordos al reclamo de los vecinos.

Una de las disposiciones tomadas por el Jefe comunal platense fue la de intimar a ABSA para que realice las obras necesarias que garanticen el normal suministro de agua potable. Además, puso en marcha un operativo de asistencia en los barrios afectados por la falta del suministro, con la entrega de agua potable en jardines y colegios; y pidió que haya postas de hidratación en bancos, dependencias provinciales y nacionales de atención al público y en instituciones privadas y sociales donde se concentren adultos mayores y menores.

Julio Garro cuestionó la inacción de la empresa provincial de agua y cloacas y dijo: “Los problemas de abastecimiento tienen más de una causa, entre ellas la clara falta de planificación e inversión de la empresa responsable del servicio. Esto no puede esperar más, y agregó: "Lo que están viviendo muchas familias de La Plata, prácticamente sin agua en medio de una ola de calor, es extremadamente grave”.

Desde la Municipalidad de La Plata informaron que entregaron más de 500 mil litros de agua potable desde que se reforzo, este fin de semana, el operativo de asistencia a los barrios afectados por la falta de abastecimiento de ABSA.

En tanto, el Comité Operativo de Emergencias Municipal (COEM) amplió durante la última semana la distribución de agua en las 24 localidades del Partido de La Plata y reforzó la asistencia en la barriada de Olmos, Tolosa, Gonnet, Ringuelet, San Carlos, Los Hornos y Hernández.

Por su parte, el secretario de Gobierno municipal y titular del COEM, Marcelo Leguizamón, remarcó a MDZ que se diseñó un mapa estratégico de la ciudad: “Eso nos permite trazar un plan de acción para abastecer de agua potable a aquellas zonas que tienen problemas en el suministro del servicio”.

Agregó que las tareas de distribución de agua potable se articulan con los centros comunales, para posteriormente asistir con camiones hidrantes a las familias damnificadas. “Ante la inacción y la falta de respuesta de la empresa prestataria del servicio, el Municipio ya entregó más de 500 mil litros de agua”, sostuvo el funcionario municipal.

Suspenden las clases en colegios platenses

Directivos de escuelas de la Ciudad de La Plata debieron tomar la decisión de suspender el normal dictado de clases por la falta de agua, sumado a que en muchos colegios de la región las autoridades se vieron forzados a reducir las horas de clases por el intenso calor y la falta de refrigeración en las aulas.

Desde el viernes pasado los colegios de la región informaron a las familias, por “el chat” de WhatsApp y por mail, que de continuar esta semana la ola de calor se reduciría a la mitad la jornada escolar y en caso de no asistir no se contabilizarían las faltas.

Llegó el lunes y los directivos de varios colegios decidieron no abrir sus puertas por la falta de agua. La directora del nivel primario de una de las escuelas públicas de la Capital provincial confió a MDZ: “Esta es una zona de muy baja presión, por lo que todas las mañanas activamos el automático para llenar los tanques. Se ve que el fin de semana no hubo agua y hoy no sale una gota por lo que no podemos prender la bomba. Avisamos a nuestra inspectora de la situación y decidimos no abrir la escuela”.

En tanto, desde el Municipio platense y el Consejo Escolar se dispuso un megaoperativo de entrega de agua envasada para evitar la suspensión de clases por la ola de calor y los inconvenientes de abastecimiento del servicio de agua potable por parte de ABSA.

La implementación de este plan de contingencia arrancó el fin de semana y se extenderá durante los próximos días abarcando a las escuelas y jardines de todos los barrios de la Ciudad.

El titular del Consejo Escolar, Nicolás Morzone, escribió en su cuenta de Twitter: “Estamos asistiendo junto a la Municipalidad de La Plata a más de 160 escuelas públicas que están teniendo problemas con el agua, producto de fallas en el suministro que debe prestar la prestataria ABSA”.

Asimismo, informó que duplicaron la entrega de bidones de agua potable, que por la sequía trabajan en la profundizando las perforaciones en las escuelas que tienen agua de pozo y que desde el Consejo Escolar están abocados en el arreglo y la compra de equipos de refrigeración para los colegios de la región.