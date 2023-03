La Reina de la Vendimia volvió a La Paz y fue recibida por su pueblo

Este jueves por la noche, Ana Laura Verde, flamante Reina Nacional de la Vendimia 2023, fue recibida en La Paz por cientos de paceños que se acercaron para aclamarla por el logro departamental. La soberana se mostró agradecida y feliz en las redes sociales.

"27 años después SE NOS DIÓ nuevamente. El 13 de Enero de 2023 cumplí el sueño de ser Reina departamental de la Vendimia de La Paz luego de dar lo mejor de mi junto a grandes personas del Club Defensores del Este, su barriada, mi familia, amigos y vecinos, quienes me ayudaban a armar bolsitas con caramelos, me acompañaban a recorrer el pueblo, me seguían en cada idea y no me dejaban sola en ningún momento", comenzó narrando la soberana nacional.

"La felicidad es inexplicable, las emociones están a flor de piel al igual que mi anhelo de dejar bien representada a mi querida Provincia junto a mi compañera @navarro_gemi3. A ella y al hermoso grupo que se formó en la convivencia las tengo en mi corazón y les aseguro que ya están dejando en lo alto a todos sus departamentos. Trabajaremos en conjunto durante todo el año para concretar cada proyecto", agregó desde su cuenta de Instagram.

"Hoy puedo decir que soy la REINA NACIONAL DE LA VENDIMIA 2023 y eso es un gran honor", sostuvo Ana Laura.

Por su parte, Fernando Ubieta, intendente de La Paz expuso: "Así recibieron los vecinos y vecinas de La Paz, a nuestra Reina Nacional de la Vendimia, @Anaaverdee. Bienvenida soberana a su tierra".