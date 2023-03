La odisea de una madre que aún no consigue banco para su hijo en la escuela de su zona

Cuando Alejandra Cortéz (30) se acercó en noviembre con los papeles de su hijo de 13 años para que iniciara el secundario en la escuela próxima a su domicilio, se encontró con una noticia que desde ese entonces no la deja dormir: "Me dijeron que mi hijo no podría entrar porque no había más vacantes en la escuela que le correspondería", recuerda la mujer y asegura que hasta hoy su hijo no ha podido comenzar las clases. Para poder elevar sus pedidos urgentes y hallar una salida a la situación, ella tuvo que recurrir inclusive al área de supervisión de la zona de Puente de Hierro (donde vive) y también fue a golpear las puertas de la Dirección General de Escuelas (DGE).

Desde el área a cargo de la educación en Mendoza, aseguran que en realidad el hijo de Alejandra (cuya identidad es reservada por ser menor de edad) tiene un banco asegurado en una escuela secundaria, N°4-121 Técnicos Mendocinos, ubicada en la calle Cangallo al 2724, ubicada en Guaymallén. Así lo demuestra inclusive el sistema integrado GEM.

Lo cierto es que la ubicación de ese establecimiento de halla a nada menos que 20 kilómetros de la casa de Alejandra y su familia. De hecho, para poder llegar a ese establecimiento, el niño debe tomar al menos dos colectivos. Alejandra destaca que las frecuencias de la línea de transporte público en la zona son por demás extensas; con el agravante de que en los barrios aledaños los hechos de inseguridad tienen a mal traer a sus habitantes.

"Yo no lo puedo acompañar para ir y venir en colectivo. No nos es posible poder llegar a ese colegio, por eso hicimos los trámites a tiempo y lograr una vacante en la escuela más próxima, tal como siempre recomiendan en la Dirección de Escuelas", aclara con preocupación por el futuro educativo de su hijo, esta mamá.

Realidad compleja

Alejandra está embarazada de seis meses y medio y atraviesa una situación delicada. Tiene cuatro hijos más por los cuales velar. Destaca que ahora, ya no sabe más que hacer para que el mayor de todos pueda iniciar la escuela secundaria. Sabe que la educacíón es la herramienta más importante para poder salir adelante y por eso ha abogado junto a su esposo desde que apostó por tener una familia numerosa. "No quiero que mi hijo se atrase por esta situación; él merece estudiar al igual que todos", comparte la mujer y detalla que desde cuarto a séptimo grado, su hijo asistió a la escuela primaria Juan Enrique Pestalozzi, ubicada en Colonia Molina (Guaymallén).

En la escuela secundaria Abel Albino no hay vacantes para recibir a más alumnos. La DGE está buscando alternativas.

La escuela secundaria a la que asisten los adolescentes de esta zona semirrural de Guaymallén, es la Abel Albino que está ubicada justamente, en Puente de Hierro, la localidad que le corresponde al hijo de Alejandra. El título que otorga es Bachiller y es uno de los espacios educativos generados para dar respuesta a las profundas demandas que existen en esta zona, signada por la pobreza y la falta de oportunidades. De acuerdo a al testimonio de Alejandra, durante las veces que se acercó al colegio para solicitar un banco para su hijo, en el lugar había varias mamás que se encontraban en la misma situación. "Mi hijo no ha sido el único; hay varias madres que estaban buscando un lugar", cuenta.

En la DGE aseguran que si bien en el colegio que corresponde al hijo de Alejandra están todas las vacantes ocupadas, se están llevando adelante gestiones para dar una respuesta su pedido. "Durante esta semana se acomodan las matrículas y puede haber novedades", indicaron.

La recomendación difícil de cumplir

De hecho, una de las recomendaciones que las autoridades del área educativa realizan todos los años, es justamente que las familias apuesten a las escuelas de barrio para evitar el colapso habitual de demanda que se genera, por ejemplo, en las escuelas ubicadas en el centro mendocino y en las zonas cabeceras de los departamentos. Inclusive, sobre la segunda etapa del ciclo lectivo 2022, la DGE reforzó su apuesta por esta articulación educativa a través del Programa Provincial de Articulación denominado "Vinculando Trayectorias". Se trata de un espacio destinado a ampliar las vinculaciones efectivas entre todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria, de manera de garantizar el acceso a la educación de todos los niños, niñas y adolescentes mendocinos.

En los últimos años, la continuidad en las trayectorias escolares y evitar la repitencia en la secundaria fue una de las políticas educativas más celebradas por el gobierno escolar: de acuerdo a los datos de la DGE, en Mendoza hay 184 escuelas secundarias de modalidad orientadas a las que se suman siete anexos. En total, asisten a este nivel 75 mil estudiantes, mientras que en 2019, el total de la matrícula era de 63 mil. El resultado de esos cambios para lograr incluir a más adolescentes en el sistema implicó una sobrepoblación en buena parte de los establecimientos con necesidades que se traducen en materia de infraestructura.