El dato revelador que preocupa a los docentes de Mendoza

Esta mañana volvieron a clases los estudiantes de las escuelas de jornada completa de Mendoza, sin embargo, un dato llamó la atención de docentes y directivos. Desde el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), manifestaron que el ausentismo registrado en la primera jornada de clases fue importante y las causas, según lo relevado por el gremio, estarían relacionadas a una deficiente comunicación por parte de la Dirección General de Escuelas (DGE) y la situación económica de las familias que aún no pudieron comprar los útiles.

Los videos que circularon esta mañana en los grupos de WhatsApp de los docentes mendocinos daban cuenta de un ausentismo elevado en las 164 escuelas de Mendoza que hoy están designadas para cumplir la jornada completa. Desde el gremio que nuclea a los trabajadores de la educación indicaron que los secretarios departamentales recorrieron las escuelas para verificar la situación y se encontraron con una realidad que duele. Según el SUTE, el presentismo durante este primer día de clases no llegaría al 10%.

"Hablamos con muchos padres y madres que manifestaron que no habían recibido comunicación sobre el inicio de clases y expresaron que, de igual manera, no podían llevar a sus hijos a la escuela ya que no tenían los recursos para la compra de útiles y elementos de uso escolar", dijo la titular del SUTE, Carina Sedano, y agregó: "Seguimos con una cruda realidad, las familias siguen creyendo en la educación pero los chicos no están en la escuela por diferentes motivos relacionados a la realidad económica y social que viven".

Desde el Sute explicaron que "las escuelas de jornada completa están cumpliendo una carga horaria de 4 horas y media cuando corresponde un total de 7 horas pero aún no hay comedores para dar de comer a los chicos. A eso se suma que en zonas rurales muchos de los chicos aún se encuentran en las fincas junto a sus familias".

MDZ consultó las cifras oficiales sobre el ausentismo registrado esta primera jornada pero fuentes vinculadas a la Dirección General de Escuelas (DGE) expresaron que los números los tendrán al final del día.

El desafío para el 2023

Bajar los niveles de ausentismo es uno de los desafíos de la gestión educativa para este año ya que las cifras del año pasado fueron contundentes y arrojaron que, en el nivel primario, hay un promedio de inasistencia de 35 días por ciclo lectivo. En ese sentido, contando los días hábiles podría decirse que el estudiante se ausenta durante casi dos meses a la escuela.

En ese sentido, desde la DGE indicaron que durante el 2022, las escuelas de gestión pública de Mendoza registraron niveles altos de ausentismo. Los números se incrementaron luego de la pandemia especialmente en el nivel primario e inicial y desde la cartera educativa expresaron que se viene trabajando con intervenciones a través de mensajes de texto que son enviados a los padres y madres comunicándole la cantidad de días que su hijo falta a la escuela.