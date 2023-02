Final: se conoce hoy la sentencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa

Llegó el día más esperado en los últimos tres años por Silvino Báez y Graciela Sosa, los padres de Fernando, el joven estudiante de Derecho que fue asesinado a golpes el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell. Hoy se conocerá la sentencia en el juicio que se lleva a cabo por ese homicidio.

Desde las 13, en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 1 de Dolores, Lucas, Ciro y Luciano Pertossi, Blas Cinalli, Matías Benicelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen y Enzo Comelli escucharán la sentencia del caso y sabrán cómo continúa su vida.

Hasta ahora el futuro de los ocho imputados es incierto. Tienen menos de 25 años y podrían pasar 35 en prisión si fuesen condenados a reclusión perpetua, como pidieron la fiscalía y la querella. Esto sucedería si fuesen condenados por homicidio doblemente calificado con alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas, es decir, bajo la figura que solicitaron los fiscales Juan Manuel Dávila y Gustavo Cuervo en sus alegatos.

Existen otras posibilidades. Los acusados del crimen podrían ser absueltos, como pidió su defensa, Hugo Tomei, aunque es poco probable. El abogado se basó en que considera que con el juicio se demostró un delito que no se imputó y se imputó uno que no se demostró. Dice con esto que el debido proceso fue irregular, que no estuvo garantizado y se prevé que apelará en otras instancias.

Los imputados también podrían ser condenados por homicidio simple, que puede implicar una pena de entre 8 y 25 años. Otra figura posible es la de homicidio en riña, con condena prevista de entre 2 y 6 años u homicidio preterintencional, con pena de entre 1 y 3 años. Hasta acá, llevan tres años detenidos.

Los padres de la víctima piden justicia y prisión perpetua. Envueltos en el dolor por la pérdida de su hijo consideran que esa es la pena más justa aunque nada repara la ausencia.

“Aguardamos con Silvino y Graciela una condena ejemplar, una condena que marque un hito en la justicia argentina, una condena que sentencie cárcel para toda la vida”, escribió el abogado Fernando Burlando, miembro de la querella, en su cuenta de Twitter y agregó: “Más allá de la sentencia que esperamos todos, el asesinato de Fernando debe marcar un antes y un después. Que genere una transformación en algunas estructuras sociales. Que sirva para mejorar las relaciones familiares y el cuidado de los hijos, que son nuestro don más preciado”.

Streaming y con más seguridad

Como la primera audiencia y las dos de los alegatos, la jornada de hoy será transmitida por streaming por el canal de Youtube de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Está previsto que comience a las 13..

En las afueras del palacio de Tribunales habrá un amplio operativo de seguridad, reforzado respecto al último. Siete manzanas están valladas. El fin de esto es evitar incidentes y agresiones luego de que se conozca la resolución de los jueces.