El testimonio de una argentina sobre el terremoto en Turquía

Un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter ha dejado más de 1.300 muertos y alrededor de 3.000 heridos entre Turquía y Siria en el día lunes, según avanza el balance provisional. MDZ Radio dialogó con Jazmín Natour, argentina que está en el país turco, quién contó lo ocurrido.

Jazmín actualmente se encuentra en Estambul, vive en Buenos Aires, pero fue a visitar a su familia al lugar en el que vivió 17 años. "Anoche nos fuimos a dormir todos con el tema de la nevada y el cierre de las escuelas, para evitar accidentes. De repente nos despertamos con la noticia del terremoto, en Estambul no se sintió. Estamos a bastantes kilómetros del epicentro. Hace un par de minutos también hubo un terremoto en el centro de Turquía. Desde anoche hasta hoy, sigue habiendo movimiento, es muy dura la situación", contó la entrevistada.

Además expresó que en el año 1999 cuando se mudaron con su familia allí, vivenciaron el terremoto de 7,4, donde murieron 17 mil personas. "Fue realmente un desastre, somos los sobrevivientes de ese terremoto", agregó.

"Ya son más de 1.700 edificios derrumbados. Como ya tenemos experiencia por el terremoto del año 1999, las autoridades como las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, actúan de manera muy eficiente. Todos en Turquía sabemos que hacer: sabemos dónde donar sangre, ropa. También cortaron el gas natural para evitar explosiones, pero también sabemos que hace frío, por eso donamos mantas y ropa para ayudar", detalló.

Jazmín, en relación con lo expresado, advirtió que a partir del terremoto ocurrido hace casi 24 años, desde el Gobierno de Turquía implementaron un plan de reconstrucción de los edificios, que no eran antisísmicos y que tenían más de 30 años. "No lograron llegar a reconstruir todo el país, los sitios que no tenían esa preparación se derrumbaron", expresó.

"El epicentro del terremoto fue en la ciudad de Gazantep, cerca de la frontera con Siria. Hace unos minutos hubo otro en en el centro de Turquía, de magnitud 6 en escala de Richter. Hay más de 70 replicas de sismos de magnitudes muy altas. Se estiman que son 1.300 víctimas hasta ahora. Las organizaciones están tratando de rescatar la máxima cantidad de vidas en el mínimo tiempo posible. También hay organizaciones internacionales ayudando", cerró.