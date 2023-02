Anses paga un nuevo bono a jubilados: de cuánto es y quiénes lo cobran

El Gobierno busca compensar el problema de las bajas jubilaciones pagando un bono extra a quienes menos cobren. De esta forma, los jubilados de Anses con haberes más bajos cobrarán un monto adicional además del aumento previsto por ley que será de entre el 17 y el 18%.

Se espera que, junto con el primer aumento de jubilaciones y pensiones de Anses, los titulares de haberes más bajos cobren además un bono extra que sirva para compensar la pérdida de poder adquisitivo.

El anuncio oficial será este viernes 10 de febrero, luego de que el Indec informe el Índice de Salarios que es una de las variantes clave para el ajuste de los haberes de Anses. Los ajustes del último año fueron del 72,5%, mientras que la inflación anual casi alcanzó el 95%. Es decir que los bonos fueron necesarios para que los jubilados con haberes más bajos pudieran paliar la fuerte inflación.

Se espera que los jubilados que cobran la mínima, que hoy se encuentra en $50.124, cobren un bono extra para que sus haberes no sean inferiores a los de este mes ya que el aumento no llegaría a equiparar el bono de $10.000 que cobraron durante enero y febrero.

Los altos niveles de inflación llevaron a que una maniobra que debería ser ocasional, como la del bono extra se convierta en una herramienta necesaria y de rutina. Esta estrategia no está alineada con los requisitos del FMI, que señala que "se deben evitar las subas discrecionales de las jubilaciones y pensiones".

Aun con el aumento y el bono extra los jubilados y pensionados de Anses sentirán la pérdida de poder adquisitivo debido a los altos índices de inflación, una curva que el Gobierno no logra revertir. A eso se suma que la fórmula establecida para actualizar los haberes de Anses no tiene cláusulas de garantía y los bonos, al no incorporarse al haber, resultan insuficientes contra el alza de precios.

A eso se suma la pérdida de poder adquisitivo que es cada vez más fuerte también para los jubilados que no cobran bono extra y que mes a mes ven cómo sus haberes disminuyen en términos reales.