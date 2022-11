Jubilaciones: la ayuda no alcanza, el sistema quebrado y puede ser peor

Este jueves el ministro de Economía Sergio Massa anunció un aumento para jubilados y pensionados. Además, quienes perciban el haber mínimo cobrarán un bono de $ 10 mil a cobrarse en diciembre, enero y febrero. MDZ Radio dialogó con el especialista económico, Carlos Burgueño, quien analizó el sistema previsional argentino y dijo que “está quebrado”.

"La inflación es una curva, que va de mes a mes. No sirve que a final del año empates la inflación si durante todo el año fuiste perdiendo el poder adquisitivo. Al final del año vos estás ganando con el aumento de la inflación, pero perdes durante todo el año", comenzó explicando el especialista.

Además, detalló que una pareja de jubilados que cobra la mínima percibe $90 mil pesos, la canasta básica hoy está en $116 mil pesos.

Jubilados y pensionados recibirán un aumento de 15,6% en sus haberes a partir de diciembre, más un bono adicional.

El dato que alarma

"En 15 años vamos a tener un drama. Hoy tenemos jubilados que cobran la mínima pero que en general son propietarios. Dentro de 15 años, si el sistema previsional no mejora de manera radical, vamos a tener jubilados que cobran la mínima, que estarán bajo la línea de pobreza y además no van a tener donde vivir, ya que muchas personas de entre 50 a 55 años hoy no han podido adquirir un lugar propio", expuso Burgueño.

Burgueño advirtió que si esta situación no mejora, no hay manera que se pueda dar a los jubilados el 82%, lo que sucedería es que el sistema pague la mitad de ese porcentaje. "Cada 100 mil pesos que te paguen hoy, te darán 42 mil pesos aproximadamente. A medida que vaya subiendo el salario actual, se va cortando la brecha: resulta que trabajando ganabas $200.000 pesos y con suerte te jubilas y ganas $ 65/70.000",

Y agregó que "lo mismo pasa con los trabajadores, que en porcentaje pierden menos pero ganan menos, por eso es que entra tanta gente en la mínima".

"El sistema previsional está quebrado. Es de reparto: hay una 'x' cantidad de dinero que ingresa por mes, fruto de lo que pagan los contribuyentes. Eso se tiene que repartir porcentualmente entre todos jubilados del país. Esa plata no alcanza para pagar las jubilaciones, hoy ese porcentaje debe estar en un 25%. Por eso, se debe ir a buscar dinero de otros impuestos, como el IVA".

Testimonios que shockean

Un oyente de MDZ Radio conmovió a la audiencia cuanto contó su situación actual: