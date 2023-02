Las claves para que el comienzo de las clases se viva de forma tranquila y exitosa

El lunes 27 de febrero, Mendoza vivirá el comienzo de un nuevo ciclo lectivo. Esto significa para muchos el comienzo de un año más en la trayectoria educativa, mientras que para miles de niños significará comenzar una nueva etapa en su vida. Más de 43 mil menores comenzarán el nivel inicial en la provincia, en más de 500 jardines de infantes en todo el territorio. Alrededor de 20 mil iniciarán en la sala de 4 años, mientras que 23.650 lo harán en la sala de cinco.

Comenzar la etapa de nivel inicial suele conllevar grandes cambios tanto para los niños como para los padres en cuanto al entorno, la nueva compañía y el aprendizaje de nuevos hábitos y actividades. Por eso, durante las primeras semanas, las instituciones -en conjunto con los padres- desarrollan un período de adaptación para que los pequeños se acostumbren a la nueva rutina y un entorno que puede resultarles desconocido.

Adriana Rubio, directora de Educación Inicial, explicó que este año han dispuesto que todos los establecimientos pertenecientes al nivel inicial comiencen de forma completa con el horario correspondiente, es decir, con las 3 horas y 20 minutos.

“Hemos dispuesto que se cumpla el período completo en todo el nivel inicial, ya que creemos que empezar con una hora es muy poco tiempo. Si hay algún caso particular de algún niño que no pueda adaptarse, que llore o necesite acompañamiento de sus padres, estos podrán ingresar y quedarse durante la jornada”, señaló.

El comienzo de esta etapa fundamental para la trayectoria educativa de los niños implica grandes cambios tanto para los menores como para los padres. Foto: Archivo

Esto implica un cambio con respecto a años anteriores, en los que se comenzaba de forma progresiva semana a semana hasta alcanzar la totalidad del horario: “Creemos que los niños están preparados para poder empezar, y si surge algún caso particular, la directora -en acuerdo con los padres y las maestras- permitirán que estén acompañados”.

Además, entre las razones de esta modificación también se aludió a aquellas complicaciones que ese comienzo gradual generaba para los padres, que debían pedir permisos en sus trabajos o incluso hasta tomarse las vacaciones en esta época en sus trabajos.

La funcionará indicó que este año, luego de este período de adaptación, mil salas de 5 años ampliarán su jornada con una hora extra. “Se les incluirá una hora más en la jornada con una intencionalidad pedagógica, que implicará trabajar en alfabetización y funciones ejecutivas para prepararlos en vista a la educación primaria”, explicó.

Consejos para vivir esta transición con naturalidad

El comienzo de esta etapa fundamental para la trayectoria educativa de los niños implica grandes cambios para ellos, por lo que es habitual en esta etapa que tanto los menores como los padres experimenten sensaciones asociadas al miedo, ansiedad, inseguridad, e incluso hasta culpa por separarse.

Foto: Imagen ilustrativa

Por eso, recomendó a los mayores que se sienten junto a los chicos con antelación, y les cuenten sobre la experiencia que vivirán dentro del nivel inicial para que esa separación se tome como algo natural y no que se viva como un momento de angustia: “Es importante que lo hablen sin inculcarles miedo o asustarlos con algo referido a la escuela, sino que se los muestren como un espacio al que van a ir a disfrutar y a aprender”.

“Les pedimos a los papás que este fin de semana no hagan grandes cambios para los pequeños, por ejemplo, sacarles el chupete o el pañal, o cambiarlos de habitación. Son cambios que pueden llegar a generar nerviosismo en el niño ante una situación que para él representa el despegue de sus afectos”, detalló.

Además, remarco el valor de que los menores asistan al jardín, ya que empieza su trayectoria educativa, “una etapa fundamental”. “Encargamos a los padres, y la directora también se los recordará, que no se prolongue la despedida si el niño ya está preparado para quedarse en el jardincito, que confíen en la maestra y dejarlo con tranquilidad en el establecimiento”, aportó.

En el cierre de la conversación, hizo hincapie en la importancia de que los niños no se queden esperando a la salida para que los retiren: “Es fundamental que a la hora de ir a buscarlo, el padre esté presente antes de que salga el menor, porque quizás al llegar no hubo complicaciones, pero si no ve a sus padres a la salida, lo puede tomar como una situación de abandono. Por eso es importante que estén a tiempo para retirarlos”.