UPD en escuelas de Mendoza: qué pasará con la intervención policial en los festejos

El próximo lunes 27 de febrero empiezan las clases en todo el territorio provincial y por cuarto año consecutivo se repetirá un fenómeno que pone en alerta a los adultos, a los directivos de colegios y a los padres: el famoso Último Primer Día, cuya celebración consiste en que los alumnos de quinto año se junten el domingo anterior (en este caso el 26-2), tomen alcohol y pasen la noche de fiesta en alguna casa antes de asistir al primer día de clases, en este caso, su último primer día de clases ya que después emigrarán a las universidades.

Ante esto, la DGE exhorta a los padres y alumnos de nivel secundario con el objetivo de prevenir algunas situaciones que son "indeseadas". "Queremos que los chicos se diviertan, que haya festejo. Pero desde las escuelas han organizado actividades, lo que no podemos es hacernos responsables de lo que pasa afuera. Por eso el mensaje para los padres es que se acompañe a los hijos, no es necesario tomar alcohol para pasarla bien", dijo Emilio Moreno, director de Educación secundaria de la DGE a MDZ Radio.

Y el funcionario agregó: "Si un menor llega alcoholizado o que no esté bien lo que tiene que hacer la escuela es contenerlo, recibirlo y aplicar el protocolo. Si es necesario que se brinde asistencia médica, se le da. Hay que resguardar al chico o chica, si es necesario se llama a la familia. Pero todos queremos que haya un lindo UPD".

"No estamos en contra del festejo. Puede haber diversión sin alcohol. Cuando uno llega a la escuela si la responsabilidad es nuestra. El protocolo se aplicará según las necesidades. Esperemos que no pase que lleguen jovenes alcoholizados", indicó Moreno a MDZ Radio.

Y sobre la presencia policial en las escuelas, aclaró: "A ningún alumno se le prohibirá entrar a la institución. Tampoco se llamará a la policía para darle intervención. En este caso, si un chico no llega físicamente bien a la escuela, no se llama a la policía. Hay que avisarle a los padres, pero no llamar a la policía. A esos chicos no se los expone con el curso, sino que se los resguarda como marca el protocolo".