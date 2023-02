Empiezan las clases: cómo preparar a los chicos y ¡a nosotros!

Vamos a sentir el dolor de no pasar tanto tiempo juntos, de madrugar, de que todos tengamos más obligaciones, de andar corriendo a los chicos y apurándolos todo el tiempo. Por distintas razones nos cuesta a todos, y entonces es importante ocuparnos de modo que estemos más preparados y el cambio no sea tan abrupto sino lo más gradual posible, muy atentos especialmente a los que cambian de escuela o de nivel: ingreso al jardín, a primer grado, o a primer año.

Las alternativas son muchas, desde ir marcando los días que faltan en un calendario; ir corriendo los horarios de levantarse y acostarse, pasar por el colegio varias veces (cuanto más chicos más importante es hacerlo); en lo posible conocer el aula, la maestra; ir preparando mochila, útiles y ropa; jugar a la maestra; leer cuentos con la temática escolar o del primer día de clase; ir armando juntos una secuencia para los días de semana y otra para los fines de semana y dibujarla para que puedan visualizarla; dejar la colonia unos días antes en lo posible; invitar algún amigo/a o reencontrarse con los compañeros.

Tengamos en cuenta sus estilos de personalidad y diferencias para acompañar (ej. al muy tímido invitarle algún amigo antes de empezar, o ir con el amigo y su familia todos juntos el primer día). Es fundamental hacer nuevos acuerdos para los horarios de ocio, comidas, baños, tareas y pantallas para el año y reconversar derechos y obligaciones para este año… o este cuatrimestre.

Intentemos que las primeras semanas sean tranquilas, sin actividades extraescolares, que iremos incorporando, pocas, y de a poco. Necesitan tiempo para no hacer nada, aburrirse, pelearse, no los llenemos de actividades como método para que no usen tanto las pantallas o no nos reclamen tanto.

María Seitún de Chas (Maritchu)

Para terminar: mostrar confianza y armar equipo con las instituciones escolares: no podemos solos, y ¡ellas tampoco! Vayamos a dar ideas, a pedir y ofrecer ayuda, en lugar de a protestar, quejarnos o criticar. Los chicos nos miran y no van a respetarlas si nosotros no lo hacemos.

* Maritchu Seitún es psicóloga especializada en crianza. Publicó los libros Criar hijos confiados, motivados y seguros, Capacitación emocional para la familia, Latentes, Apego y crianza y Criar con empatía.