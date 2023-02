Sigue en falta un demandado cítrico en las verdulerías y no hay acuerdo

Pese a las modificaciones establecidas por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) para "flexibilizar" la normativa que rige en relación a la distribución y comercialización de la fruta cítrica en Mendoza y la Patagonia argentina a fin de evitar la propagación de la mosca del mediterráneo, en las verdulerías y ferias de Mendoza aún se hace sentir la falta de naranjas y pomelos, ambos cítricos muy requeridos en toda época del año.

"No hay naranjas porque tampoco se pueden conseguir en la feria", aseguran en una verdulería de barrio en Godoy Cruz donde las consultas por parte de los clientes por el tema, están a la orden del día. "En general, lo que les estamos explicando es que hay un conflicto que todavía no ha sido resuelto y que por eso no hay cítricos. No nos queda otra, porque la gente que pregunta a veces no sabe que se trata de algo que va más allá de nuestras posibilidades como verduleros", asegura la misma comerciante.

Los representantes de la Asociación Frutihortícola de Mendoza (regional Cuyo) aseguran que en realidad, la situación sigue "exactamente igual" que hace seis días, con el agravante de que el corte en la comercialización ha llevado, inclusive a la quiebra a buena parte de los feriantes y puesteros dedicados al comercio de estos preciados cítricos. En los lavaderos de fruta, de hecho, hubo días atrás una seria de reclamos y los trabajadores se unieron en una medida de fuerza que implicó el cese de actividades. En consecuencia, el corte en la cadena de distribución se ha visto gravemente alterado y por el momento, no hay acuerdo vigente que permita destrabar la situación para lograr que las naranjas y los pomelos lleguen al consumidor final.

La postura del Senasa

En tanto que desde el Senasa aclararon que por estas horas, la situación debería estar siendo resuelta, puesto que "hace aproximadamente un mes, se estableció, a través de su Resolución N° 98/2023, un nuevo procedimiento alternativo para el movimiento de cítricos, a lo normado por la Resolución N° 812/2022.

Hay que decir que esta disposición establecía que el ingreso de fruta cítrica a la región patagónica y a los oasis Centro y Sur de Mendoza, debía provenir directamente de un Centro de Tratamiento Cuarentenario (CTC). Esto significa, que la fruta no debía ingresar a un mercado, para respetar los estándares necesarios de trazabilidad y evitar así el riesgo de contagio de contaminación con larvas de la llamada "mosca de los frutos" o "mosca del mediterráneo".

La naranja es una fruta muy requerida en toda época del año debido a sus propiedades.

Según el Senasa, la nueva resolución incorpora la posibilidad de que "la fruta cítrica ingrese a establecimientos con condiciones de resguardo y trazabilidad habilitados por el Senasa (emplazados en la zona norte de Mendoza y conocidos operativamente como Centros de Distribución y/o Frigoríficos Burbuja) de manera previa al ingreso a las Áreas libres". El organismo Nacional, además aclara que esa disposición fue emitida justamente, a modo de respuesta a la demanda de los mercados y el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen). El objetivo, destacan desde el Senasa, es posibilitar la comercialización y distribución de los frutos.

El impacto de las larvas y las exigencias vigentes

La plaga "mosca de los frutos" es considerada una de las plagas de mayor importancia económica para la producción frutihortícola de Argentina, debido a los daños que produce en la fruta y a las mermas económicas asociadas. Por este motivo, en 1994 se creó el Programa Nacional de Control y Erradicación de Mosca de los Frutos. Mendoza y la Patagonia están incluidas dentro de la cobertura de este programa, que se despliega sobre un millón de hectáreas dentro del territorio Nacional.

El objetivo, justamente, consiste en mitigar a este agente, que impacta en la fruta fresca al dejar huevos, que más tarde se transforman en larvas que se alimentan de la pulpa de la fruta atacada. El ciclo biológico total de esta mosca dura 21 días. Cuando las larvas abandonan el fruto se entierran en el suelo a colonizar, donde permanecen como pupa hasta completar el la etapa adulta. Posteriormente, emergen esos mismos adultos que iniciarán un nuevo ciclo.

En ese marco, la norma oficial estipula que los cajones con fruta cítrica tratada, que egresen de un CTC deberán estar identificados con un sello que contenga los datos del tratamiento. La mosca del mediterráneo es una de las amenazas más graves a la producción frutihortícola.

En tanto que los establecimientos "burbuja" deberán realizar un procedimiento estipulado para garantizar la trazabilidad. Por su parte, desde el sector frutihortícola de Mendoza habían advertido que estas disposiciones no son aplicables en la situación actual en la que se halla el mercado y calificaron a las medidas como arbitrarias. "Por este motivo, el Senasa solicita a los productores que necesiten realizar el servicio de tratamiento cuarentenario con bromuro de metilo/frío y no puedan acceder al mismo, que se dirijan a las oficinas del Organismo nacional para notificar la situación", respondieron desde el organismo a través de un comunicado oficial.

En el marco de la huelga convocada por la Asociación que nuclea a los Centros de Tratamientos Cuarentenarios (CTC), el Senasa informó que la semana pasada se mantuvo una reunión con autoridades mendocinas y de la Patagonia debido a que la situación podría terminar afectado a los productores de uva en fresco.

¿Qué son las llamadas "Äreas Libres"?

Tanto Mendoza como así también la región patagónica son consideradas como "Areas LIbres" de "mosca de los frutos". En ese sentido, desde el Senasa se dio a conocer que que el mantenimiento de las Áreas Libres de Mosca de los Frutos de la Argentina posibilita "la diversificación de la producción frutícola y el acceso a mercados que regulan la presencia de la plaga, favoreciendo la economía regional y las exportaciones".

"Los reconocimientos de las Áreas Libres por parte de terceros países (tales como Estados Unidos, Chile, China, entre otros), permiten mejorar las condiciones de acceso de las frutas y hortalizas al mercado internacional, dado que se elimina la necesidad de someter la fruta a tratamientos cuarentenarios, reduciendo los costos de exportación y facilitando la logística en la comercialización", indicaron.