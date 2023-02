El conflicto de los cítricos reaviva la pelea con la Nación

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) prohibió la comercialización de cítricos provenientes del sur de Mendoza y la Patagonia. Esto produjo preocupación de los diferentes sectores, tanto de los mercados de abasto como de la Asociación Frutihortícola Argentina (Región Cuyo), debido a que será dificultoso conseguir tanto pomelos como naranjas. Anael Carrasco, integrante de la Unión Frutihortícola Argentina de la región Cuyo, en diálogo con MDZ Radio, sostuvo que esta decisión es sumamente política y detalló el impacto que esto podría tener en cuanto al abastecimiento de cítricos en la provincia.

"El problema viene de diciembre, cuando Senasa empezó con regulaciones muy extremas para la zona de Mendoza, en cuanto a la introducción y la venta desde los mercados de la provincia hacia el sur, que comprendía la parte de Zapata, San Carlos, Tunuyán y San Rafael. Esta medida se daba porque Senasa quería una trazabilidad más concentrada, se le obligaba a la provincia de Mendoza a tener más controles. Esto sucede porque el cítrico se tiene que desinfectar antes de entrar a la provincia para que no venga con la larva de la mosca", explicó el entrevistado.

Según Carrasco, las regulaciones impuestas por Senasa no se utilizan en ninguna parte del país, "ni en Europa". "Es evidente la imposición política de querer entorpecer a la provincia e impedir que pueda trabajar correctamente", agregó.

Además se refirió a la problemática que ocurrió a fines del año pasado, donde un cargamento de pomelos no fue correctamente inspeccionado, lo que provocó que las medidas de control sobre los cítricos se acentúe: "Está muy mal planteado desde Senasa, cualquier cítrico que vaya a la Patagonia es revisado por el Funbapa (Fundación Barrera Zoofitosanitaria Patagónica). La gente que trabajaba allí estaba toda coimeada y pasaban fruta de contrabando, sin desinfectar, se debió expulsar a todo el personal. El problema no era de acá, es de la Patagonia. Por esta razón, pusieron más controles y sistemas a las cámaras de desinfección del país, implementando un software que sale más de 30 mil dólares, pararon todo el país. Por esta razón, no van a entrar cítricos ni a Mendoza ni a la Patagonia".

Carrasco sostuvo que dicha situación resulta sumamente preocupante, debido a que dentro de un tiempo se acabarán las frutas que se producen en Mendoza, "es imposible que nosotros tengamos una provincia sin cítricos. El miércoles se hizo una protesta en Entre Ríos, en una de las provincias que más introduce cítricos en Mendoza y en la Patagonia, siguen con la medida de fuerza. Esto significa que tendremos un tiempo más sin poder desinfectar cítricos. Las mandarinas ya comenzaron a faltar".

Además de afectar notablemente los precios de la naranja, debido a que solo se puede acceder a las que provienen de Egipto o España, esta medida podría impactar en la uva en fresco, según sostuvo Carrasco: "Las mimas se vende desde la provincia al Mercado Central de Buenos Aires y a la zona de la Patagonia, y se tiene que desinfectar. Es una normativa que tiene Senasa hace muchos años, el problema es que están de paro. Esto está afectando la producción local que no tienen cómo tratar la uva. En los mercados de abasto ya se está empezando a tirar las uvas. Las medidas del Gobierno nacional es evidente y es claro que son en contra de la provincia de Mendoza".