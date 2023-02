Peligra la producción de cerveza: el 70% de las fábricas agotarán sus insumos en marzo

La situación no es nueva. Desde la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina (CCAA) advirtieron ya hace tiempo que la falta de autorizaciones para importación de insumos, que se vieron especialmente restringidas en el último tiempo, podía derivar en una crisis en el sector.

Dos grandes grupos concentran la mayor cantidad de la producción de cerveza en Argentina: Quilmes y CCU que suman entre ambas la mayor cantidad de etiquetas de venta masiva. A esto se suma un amplio abanico de productores de cerveza artesanal concentrados principalmente en la provincia de Buenos Aires (45%), pero con presencia en todo el territorio nacional. Estas compañías suelen tener entre 1 y 5 empleados, aunque hay algunas que superan los 30 empleados.

Teniendo en cuenta las advertencias de los proveedores e importadores de materias primas, la CCAA -que concentra aproximadamente al 70% de la producción de cerveza artesanal en el país- realizó un relevamiento -en el que participaron 320 fabricantes de cerveza- para conocer el riesgo que puede tener en la industria la ruptura de la cadena de abastecimiento.

Peligra la producción de cerveza artesanal por falta de lúpulo

El 37% de las empresas relevadas aseguró que solo cuenta con insumos para garantizar la producción hasta fin de este mes. Mientras que, un número similar aseguró contar con materias primas suficientes para continuar un mes más con su producción regular, pero que debido a la faltante de insumos tendrá que cortarla a fin de marzo. Solo un 3% de los productores de cerveza artesanal que participaron del relevamiento aseguró no tener inconvenientes para garantizar su producción habitual.

"Queríamos relevar cuál era la magnitud del problema. Entender dónde estamos parados más allá de las opiniones de algunas personas que hablaban del problema de faltante de insumos", explica Sebastián Groppa, secretario de la CCAA. Y agregó: "Necesitábamos tener datos duros para elevar la problemática a organismos gubernamentales y plantear el riesgo de las fuentes de trabajo", afirma. Adelanta que pidieron una reunión con la Secretaría de Comercio.

Groppa insiste en la gravedad del problema. "No podemos resignarnos al cierre del sector por cuestiones macroeconómicas. Las entendemos, pero no podemos dejar de pelear. En los intercambios que logramos tener con la Secretaría de Comercio nos han dado a entender una y otra vez que la situación es grave para todo el país y que hay otras prioridades para la utilización de dólares", dice y sigue: "Nosotros entendemos que no somos un sector estratégico, pero aun así no podemos resignarnos a no pelear por miles de familias que dependen de esto y que vienen peleando por esto hace muchísimos años"

Lúpulo: el insumo clave que puede faltar y que hace subir el precio de la cerveza

Uno de los insumos que faltan en la industria cervecera es el lúpulo. Si bien existe producción de lúpulo en Argentina, solo alcanza para el 30% de la producción local. "La situación es grave", sentencia y detalla que "si bien las importaciones no están 'cerradas', los plazos de pago en los que trabajan la Secretaría de Comercio y el Banco Central en el giro de divisas hace que algunos proveedores rechacen esas condiciones".

"Nos fuimos adaptando a las condiciones que fueron aplicando a partir de noviembre y con esas previsiones suponemos que en algún momento de abril esto podría estar normalizado... Peor abril ya es temporada baja", dice y sigue: "Mientras tanto, si bien no ingresaron insumos para la fabricación de cerveza artesanal, en los supermercados se ven un montón de cervezas importadas. La verdad es que sería mejor que en vez de permitir importación de cervezas terminadas se permitiera la importación de insumos para producir con manos de obra argentina". Sin lúpulo, la producción de cerveza artesanal está en riesgo, advierten desde la Cámara de Cerveceros Artesanales de Argentina

"Hoy estamos en una situación grave, pero en 30 días vamos a estar en una situación aún peor", reflexiona Groppa. Indica que esto repercute también en un incremento en el precio de la cerveza artesanal. "Ya está siendo cara porque los pocos insumos que han ingresado tienen sobrecostos porque los productores se vieron obligados a recurrir a proveedores más caros que aceptaran los nuevos términos de plazo de pagos", comenta y remata: "Mi consejo es tomá cerveza hoy, sobre todo si es lupulada, porque probablemente en marzo sea solo un recuerdo".