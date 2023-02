Milenko, el músico de Vendimias que busca sembrar esperanza, tradición y valores

Solo con mirar al pasado por unos segundos, Milenko Escobedo (37), encuentra entre sus recuerdos a aquél niño que, movilizado por el baile y el canto, soñaba con ser un gran artista. Con un talento casi innato para crear canciones y un amor infinito por las tradiciones locales, el mendocino logró abrirse paso a través de los años como uno de los compositores de Vendimia favoritos a la hora de escribir estrofas que hablan de acequias y viñas; de uvas y trabajo; de pujanza y valores. "Mi mamá bailó en algunas Vendimias, ella ama el folclore y en mi familia tenemos una marcada tendencia al arte", afirma el cantante que a través de la fusión de distintos ritmos ha hallado originales formas de llevar frescura y dinamismo a los escenarios de fiestas distritales.

Entre sus palabras, Milenko no deja de agradecer: primero a su familia y amigos de siempre. A los compañeros de las bandas en las que inició su trayectoria como cantante de rap y hip-hop, (como "Like dogs crew", "undowana", antes de lanzarse como solista) y a todas las personas que desde las áreas culturales municipales y provinciales han sabido confiar en su talento. Sabe que en los barrios, allí donde miles de voces buscan ser escuchadas, la música mendocina tiene presencia y de hecho, muchas veces es el portal por donde decantan necesidades, amores, sueños y cultura.

Tal vez justamente esa mirada de la realidad es lo que ha llevado a este mendocino "de pura cepa" a plasmar en sus poesías una impronta 100% mendocina, con la que además busca -confiesa- transmitir valores y mensajes positivos, cargados de esperanza: "algunos dicen que es porque estoy más viejo", bromea "Milenko Lvz", tal como ha elegido el nombre artístico que lo identifica desde 2018, cuando fue convocado por primera vez por la Municipalidad de Godoy Cruz para participar del diseño y composición de uno de los cuadros de la Vendimia distrital de Benegas.

Haciendo camino al andar

La experiencia no solo le resultó enriquecedora desde el punto de vista del aprendizaje. MIlenko sintió más que nunca que su facilidad para plasmar sentido y transmitir ideas a través de la música había tenido un impacto. Creó, a través de la palabra escrita y luego cantada, imágenes de Vendimia con condimentos poco explorados. "Me pidieron que compusiera una canción, que no fuera solo de hip-hop o de rap, así que comencé a ensayar ideas y en una semana estaba lista. Fue una fusión con rasgos folklóricos y un estilo de canto americano", recuerda con alegría el mendocino que desde entonces no ha dejado de producir canciones y ya ha realizado giras por las costas de Chile y también en Perú.

Milenko Lvz es un cantante y compositor "de pura cepa" que ama la Vendimia.

Un año después, en 2019, Milenko fue elegido para producir uno de los cuadros de la Bendición de los Frutos provincial, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia, que fue denominada "Tejido en Tiempo de Vendimia". En esa instancia, el objetivo, además de crear una nueva canción en la que estuviesen presentes todos los componentes que diferencian a Mendoza del resto del mundo, Milenko volvió a fusionar ritmos en los que halló un fino equilibrio entre lo urbano, lo clásico e incluso, entre ambas con el tango. Entre los nombres que no puede dejar pasar en ese proceso, Milenko destaca a varios: Músicos locales como "Tonga RDZ" , Liliana Muñoz y el locutor Juan "Gringo" La Rosa resuenan entre sus agradecimientos. Pero en la lista de sus "inolvidables"también están presentes artistas como Eiwan , Esteban Flowmagia y el compositor y cantante Rodrick Anubeats, con quienes compartió la adrenalina de ser parte de la festa de la Vendimia distrital de la zona de los barrio Trapiche y La Estanzuela.

MIlenko además de compositor, es cantante.

"Fue otra experiencia invaluable para mí, porque para escribir la canción investigué sobre los orígenes de los barrios y su relación con la industria del vino. Descubrí, por ejemplo, que en general las calles de estos barrios tienen nombre relacionados a esta matriz netamente mendocina, como lo es la producción de la uva y la fabricación del vino", reflexiona con humildad Milenko.

De las experiencias logradas con artistas locales, el mendocino también dice haber crecido y aprendido. "Lo que más disfruto es esta posibilidad de transmitir un mensaje de respeto hacia los otros y compartir todo lo que tiene Mendoza. Porque además de ser una tierra para visitar es una hermosa provincia para vivir", expresa al dar cuenta de las pasiones que por estos días no dejan de movilizarlo: la Fiesta Nacional de la Vendimia, la música, la poesía y la fe.

"Tierra, música y buen vino, miles de destinos en cada camino. Late fuerte el corazón andino y así es que se brinda el pueblo mendocino. Siente el cielo al mirar el paisaje. Música y vino el mejor maridaje; lugares únicos para que agasajes, para que disfrutes, 'pa' que se relaje", versa textual una de las estrofas de una de sus producciones más preciadas. Solo un ejemplo entre una cosecha que busca día a día, dar los mejores frutos.