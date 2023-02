La gran apuesta por Mendoza de un destacado director de cine: "Tiene más potencial que Los Ángeles"

La Ciudad de Mendoza será anfitriona este jueves del avant premier de la película "Papá al rescate", filmada en nuestra provincia. Se realizará una alfombra roja desde el Hotel Park Hyatt, donde desfilarán los destacados actores Benjamín Vicuña y Laurita Fernández, junto con el elenco. Además a las 21:30 se proyectara en el Teatro Independencia. MDZ Radio dialogó con su director Marcos Carnevale, quien contó cómo fue la experiencia de grabar en nuestra región.

"Esta bueno que se abra la industria en el país. Yo soy del interior de un pueblito de Córdoba y me vine a hacer cine a Buenos Aires, me parece que hay que federalizar. La experiencia en Mendoza fue muy buena, me tope con técnicos locales de mucha trayectoria, hay mucho talento a nivel artístico, el 90% de la película fue filmada acá. Hay muchas cosas que desconocemos por estar encerrados en la capital", expresó el director de la película Corazón de león.

Marcos junto a Guillermo Francella, en el avant premier de Granizo

Además destacó que Mendoza tiene "más potencial" que Los Ángeles, "tiene una cadena de montañas, tiene muchas facilidades, hay gente muy avezada y experimentada. Tiene una plaza como Córdoba muy fuerte, donde hay muchas intenciones por parte de diferentes sectores".

Con respecto a los paisajes que se podrán observar en el filme adelantó: "Es un transito que se produce entre Santiago de Chile, cruzando la aduana y bajando hasta la Ciudad de Mendoza, donde ocurren distintas aventuras e infortunios. Cuenta la historia de 4 amigos. El personaje de Benjamín Vicuña va en busca de su hija que se encuentra en un hogar de cuidado en la ciudad mendocina" .

La película esta protagonizada por Benjamín Vicuña

La película Papá al rescate, según contó Carnevale, esta pensada desde el inicio para Netflix y es de corte comercial. En este sentido revindicó este tipo de películas y expresó: "Todos los condimentos indican que estas yendo a un restaurant donde te van a servir buena comida, que no es barata, pero que no se compara con la de un restaurant francés gourmet".

Además destacó la importancia del público, "uno tiene que trabajar para él, ver una sala que esta llena como la de esta noche, a mi me pone feliz".

Finalmente, se refirió a sus éxitos en tv, como Mujeres Asesinas, Padre Coraje: "El cine y la tv son dos fiestas distintas, se trabaja distinto. Tuve la suerte de hacer televisión en el mejor momento con Adrián Suar".

