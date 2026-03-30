Fin de semana largo: Netflix sorprende con dos estrenos que ya están dando que hablar

Una propuesta para reír y otra cargada de emoción para disfrutar de unos días en casa.

El 1 de abril, Netflix suma dos propuestas muy distintas entre sí, pero perfectas para aprovechar el fin de semana largo. Aunque no comparten temática ni estilo, ambas apuntan a lo mismo: entretener desde lugares completamente opuestos.

El primer estreno es Sarah Millican: Late Bloomer, un especial de stand up de la comediante británica que repasa su transformación personal: de una adolescente tímida, insegura y con pocos amigos a una mujer segura que encontró su voz en el humor.

A lo largo del show, Millican aborda con ironía y honestidad momentos incómodos de su vida, como el bullying escolar, las duchas compartidas y situaciones cotidianas que logra convertir en material hilarante. La crítica ha destacado su capacidad para transformar experiencias comunes en relatos potentes, especialmente por cómo conecta con el público femenino al hablar sin filtro sobre envejecimiento, cuerpo y sexualidad.

Sarah Millican Late Bloomer netflix El estreno de Netflix que promete hacer reir. Netflix La serie que se estrena Netflix Por otro lado, llega Amor en el espectro, una serie documental que sigue a personas dentro del espectro autista en su búsqueda de pareja y vínculos afectivos.

La producción fue ampliamente elogiada por su sensibilidad y honestidad, ofreciendo una mirada poco frecuente en pantalla: relaciones reales, vulnerables y profundamente humanas. Si bien algunas críticas apuntan a ciertos momentos que pueden resultar infantilizantes, el consenso general del público es positivo, destacando su autenticidad frente a los formatos tradicionales de citas.