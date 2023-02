Habló la mujer del polémico video del intendente de Concordia: "Lo único que hice fue pedirle una foto"

El fin de semana Enrique Cresto, intendente de Concordia, fue el fin de semana al corsódromo en el marco de las fiestas de carnaval. Hasta ahí, todo parecería normal. Sin embargo, luego de la fiesta salió a la luz un video en el que se ve cómo el dirigente del Frente de Todos saluda con un beso en la mejilla a una joven y luego desliza su mano por la espalda hasta que llega a tocar su cola.

A partir de la viralización del clip hubo repudio por parte de la agrupación de periodistas feministas de Entre Ríos y también se acusó públicamente al intendente por abuso. Él tardó unas horas en expresarse y señaló que en realidad la situación no había sido como todos creían. A pesar de que se tomó el trabajo de compartir un elaborado discurso, el alivio para Cresto recién llegó cuando Agustina O., la protagonista de la escena, hizo su descargo a través de Facebook.

"Voy a usar estas redes pera aclarar q todo lo q se está diciendo en estos momentos en los canales y en redes sociales es mentira", comenzó diciendo la joven que aparece de espalda en el video viral. En sintonía con las declaraciones del intendente, Agustina declaró que se acercó a Cresto a fin de pedirle una foto: "Yo le pedí una foto al intendente Cresto el sábado en el corsódromo, cuando ví q unos periodistas le estaban haciendo una nota. Entonces pedí autorización para cruzar la manga y sacarme una foto con él".

La joven aseguró que "después de sacar varias fotos", lo saludó y volvió a su lugar. Agustina insistió con que no pasó lo que se ve en el video viral. "No me tocó como dicen no me faltó el respeto ni nada yo lo único que hice fue pedirle una foto por que lo admiro y me parece muy buena persona".

Disparó contra quienes difundieron el video. "Desde el finde semana me exponen en las redes sociales y también en los canales nacionales y yo no hice nada malo, ni tampoco el intendente se propaso conmigo ni nada", expresó y añadió: "Leo comentarios en las redes sociales que dicen cualquier cosa y todo eso me pone mal. Me duele mucho que me usen y me hagan daño a mi y a la familia del intendente porque no pasó nada de lo que dicen".

En línea con el descargo que horas antes había publicado Cresto, la joven añadió: "Me doy cuenta de que quieren usar esto para hacer política y ensuciarlo a él y yo lo único que quiero es que todo esto se termine. No voy a decir nada más ni voy a salir en los canales de comunicaciones porque quiero que se haga justicia y se termine de una vez. Lamento mucho lo que paso y le doy las gracias a las personas que me apoyaron siempre", concluyó.

El descargo del intendente de Concordia tras la viralización del video

Enrique Cresto mantuvo el silencio unas horas y luego decidió tomar la palabra y responder a las reacciones que estaba causando el video viral. Al igual que la joven con la que se fotografió durante el fin de semana en el corsódromo, eligió publicarlo en Facebook.

"En los últimos días se viralizó un vídeo que -recortado y desde una determinada perspectiva- pretende mostrarme en una actitud indecorosa durante el último desfile del Carnaval de Concordia", explicó el precandidato a Gobernador en su muro de Facebook y añadió: "El registro fue realizado cuando me entrevistaron para un canal de Paraná y una espectadora se acercó a pedirme una fotografía (como hacen tantas personas en cualquiera de los eventos y actividades en las que participamos). Accedí a su solicitud, la joven se ubicó a mi lado, tomamos la fotografía y luego volvió a su lugar. No ocurrió nada más, como podrán atestiguar las personas que -por encontrarse en este sector del corsódromo- pudieron haber presenciado esta escena".

En su discurso, Cresto teorizó sobre los motivos por los este video se hizo viral. "Esta situación fue tomada, desde atrás, por uno de los medios que transmitían el Carnaval y hubo una persona que, con evidente intencionalidad, vio la oportunidad de editar y difundir un corte de esta secuencia señalando que hubo un roce indebido de mi parte. Al respecto, afirmo y reitero que esto no fue así y que nada de lo que se pretende dar a entender con este video corresponde a la realidad".

Aprovechó la ocasión para señalar a los medios. "Al día de hoy, varias personas y medios de comunicación difunden insistentemente este video. Algunos lo hacen por morbosidad o diversión, otros con la clara pretensión de hacernos daño y algunos más por mera diversión", dijo y continuó: "En consecuencia, estimo necesario hacer pública esta declaración en defensa del buen nombre, el honor y la integridad de mi familia".

Aseguró en su descargo que se encuentra del lado de los políticos que se trabajan "con pasión y convicción" y que de ese lado se encuentran quienes saben que están "expuestos a este tipo de operaciones, así como también a la difusión permanente de rumores y falsas noticias".

Por supuesto, incluyó una nota emotiva en su descargo. Se refirió a las repercusiones que la viralización de este video tiene en su familia. "Me duele que mis hijos y mi esposa tengan que pasar este mal momento, aun en el convencimiento de que, como siempre que nos atacan, vamos a salir todavía más fortalecidos", declaró.

Además, manifestó solidaridad con Agustina, la joven que aparece en el clip y que hasta entonces no se había manifestado públicamente: "Considero también que deberían repensar su accionar las personas que propagan este video, sin tomar en cuenta que exponen públicamente a la joven que aparece en el mismo", escribió y agregó: "Con ella, me solidarizo y le expreso todo mi acompañamiento, así como también a su familia. Lamento que tengan que atravesar esta situación y me preocupa profundamente que, en su afán por montar un escándalo y explotar esta 'fake news', haya medios y personas que perjudiquen de esta manera a una familia concordiense, sin medir daños ni consecuencias".

Adelantó que "en la medida que avancemos en este proceso electoral habrá operaciones, ataques y acusaciones de todo tipo. En cada campaña, lo primero que ponen en marcha nuestros adversarios son las máquinas de mentir, difamar y calumniar" y aseguró que está "dispuesto a enfrentarlos como siempre lo hice: con la frente en alto y la mirada puesta en los objetivos que nos trazamos".