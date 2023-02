Escándalo en Concordia: el video que compromete al intendente y la respuesta de las periodistas feministas

Federal fue sede del multitudinario Festival Nacional del Chamamé, una celebración que debería haber sido motivo de alegría. Sin embargo, la fiesta se vio opacada a las pocas horas cuando se dio a conocer un video que compromete a Enrique Cresto, intendente de la localidad y precandidato a gobernador.

En el clip, que se difundió el lunes, se ve como Cresto saluda a una periodista y luego desliza la mano por su espalda hasta llegar a tocar su cola durante unos segundos. Fue antes de comenzar una nota y él no sabía que estaba siendo filmado.

El video del intendente de Concordia tocando a una mujer no tardó en viralizarse. Y aunque hubo repudios individuales y por parte de organizaciones como Periodistas Feministas de Entre Ríos, aun no se han escuchado voces oficiales al respecto.

“Manifestamos nuestro repudio ante las imágenes que han circulado en las redes donde se ve al intendente de la ciudad de Concordia, Enrique Cresto, manosear a una joven en el carnaval de esa localidad”, dice en forma contundente el documento emitido por Periodistas Feministas de Entre Ríos.

En el mismo comunicado, las responsables señalan: "Creemos que las y los dirigentes, ya sean políticos, culturales, deportivos, tienen la obligación de estar a la altura de las circunstancias en virtud de los nuevos derechos alcanzados. La vulneración de los cuerpos es algo repudiable y más aún si en este caso se trata de una autoridad política, cuya consideración refuerza la idea del poder que un líder tiene en razón de su función”.

Cresto, dirigente del Frente de Todos, es intendente de Concordia desde 2022. Su viceintendente, Alfredo Francolini había tenido un problema por las fiestas que sus funcionarios realizaban durante la cuarentena más estricta mientras reemplazaba a Cresto que estuvo temporalmente al frente del Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento. Entonces, la decisión, fue pedir la renuncia a todos los involucrados en las fiestas clandestinas que se llevaban a cabo

Una pregunta y una respuesta para repensar la violencia

Como respuesta a un tuit con el video viral del intendente de Concordia tocando la cola a una mujer, "¿Y la cronista no dice nada?", decía un usuario en forma provocadora. Y Fedra Venturini, comunicadora social de Entre Ríos, tomó la posta para responder con otra pregunta: "¿En serio? ¿Culpar a la chica?".

Y entonces continuó: "Decir 'y la cronista no dice nada?' Es cuestionar a la persona: ¿por qué no habla en el momento? como si ella tuviera la culpa de lo que sucede. En lugar de preguntarte por qué ella no hizo algo, estaría bueno preguntarse por qué carajo Cresto hizo esto", espetó y añadió: "Después se preguntan por qué las mujeres que son acosadas no hablan: por este tipo de preguntas y cuestionamientos que incrementan el miedo a la hora de hablar. Cuestionar por qué no hicimos nada, por qué no hablamos antes, como si fuera culpa nuestra".

Además, en su reflexión acotó: "Es fácil hablar y decir 'si me tocarán diría algo y le encajaría una piña'. Pero cuando te pasa (y lamentablemente lo digo por experiencia) te invade paralizante: me van a defender si hablo? ¿Me van a cuestionar? Y la peor: ¿me van a echar la culpa?".

La respuesta de Enrique Cresto

El dirigente del Frente de Todos respondió luego de que se viralizara el clip del Festival del Chamamé de Entre Ríos en el que se ve cómo le toca la cola a una mujer.

"Esta situación fue tomada, desde atrás, por uno de los medios que transmitían el Carnaval y hubo una persona que, con evidente intencionalidad, vio la oportunidad de editar y difundir un corte de esta secuencia señalando que hubo un roce indebido de mi parte". expresó Cresto y añadió que una una mujer se acercó para sacarse una foto y "no ocurrió nada más, como podrán atestiguar las personas que pudieron haber presenciado esta escena".

El intendente de Concordia cuestionó a los medios por publicar repetidamente el video que, según él, tiene como fin perjudicarlo. "Sé muy bien que en la medida que avancemos en este proceso electoral habrá operaciones, ataques y acusaciones de todo tipo. En cada campaña, lo primero que ponen en marcha nuestros adversarios son las máquinas de mentir, difamar y calumniar", expresó.

En su descargó, lamentó que su familia tnega que atravesar esta situación y expresó: ""Les pido que estén tranquilos y que no se preocupen. Nada de esto empaña todo lo positivo que construimos en estos años ni condiciona todo lo que vamos a hacer de acá en adelante".

El fracaso de la Ley Micaela

Desde que, en 2018, se promulgó la Ley Micaela -sancionada el año anterior- todas las personas que integran los tres poderes del Estado deberían realizar una capacitación obligatoria en género. Esta legislación comenzó a gestarse tras el femicidio de Micaela García que ocurrió en 2017 en Gualeguay, Entre Ríos.

La Ley establece un programa de formación permanente con énfasis en las violencias por motivos de género y tiene como fin promover y pensar reconfiguraciones institucionales críticas de las prácticas e intervenciones cotidianas en el Estado en su conjunto.

Según la socióloga Verónica Piñol Nahim, especialista en políticas sociales con perspectiva de Géneros, "estamos en una etapa inicial de sensibilización, estableciendo pisos comunes y criterios que unifiquen la mirada para establecer la permanencia y la sistematicidad de estos procesos educativos".

Pero pareciera que la capacitación a la que obliga la Ley Micaela no alcanza. En este sentido, Piñol Nahim invita a reflexionar: "¿Un dictado unidireccional de ciertos contenidos para recibir un papel o un certificado más? ¿O nos preocupamos porque ésta produzca cambios actitudinales, de construcción conjunta de herramientas en los espacios en donde trabajamos?".

La socióloga sostiene que "la capacitación debe incentivar además a la interpelación personal y colectiva para establecer cambios que impacten en los servicios, desarmando sesgos de géneros en los comportamientos institucionales y estructuras estatales". Y hechos como el intendente tocando a una periodista dan cuenta de que las capacitaciones no están sirviendo para cambiar los hechos.