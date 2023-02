Denuncian que dan de baja a médicos por indicar tratamientos costosos

El negocio de la salud en Argentina tiene decenas de aristas, desde la restricción de acceso a los afiliados de empresas de medicina prepaga y obras sociales, hasta situaciones abusivas por parte de algunos profesionales médicos que cobran coseguros por fuera del sistema. También existen otros procedimientos que dejan al descubierto prácticas que impactan de manera directa en los pacientes y son llevadas a cabo por las empresas que gestionan la salud.

El acceso a la salud en Argentina es un derecho universal que tienen todos las personas que se encuentren dentro del territorio, sin embargo, la vulneración de los mismos es una constante que se repite. A eso se suman algunas prácticas que no sólo ponen en riesgo la vida de los pacientes sino que atentan contra la práctica médica profesional.

MDZ tuvo acceso a casos de profesionales médicos que fueron dados de baja de las cartillas de las empresas de medicina prepaga debido al costo que tenían los tratamientos que indicaban para sus pacientes. Por cuestiones legales, los médicos optaron por resguardar su identidad. En los diversos casos relevados, el accionar de las empresas de salud fue similar. Previo encuentro con los médicos prestadores, desde los directorios y cargos ejecutivos rescindieron los contratos que tenían los profesionales alegando que las prescripciones médicas y tratamientos que indicaban a sus pacientes, no eran "económicamente sustentables".

En ese sentido, los cuestionamientos no estaban dados por la eficacia de los tratamientos indicados a los pacientes sino por el alto costo económico que representaban los medicamentos recetados para la empresa de medicina prepaga. "Esta práctica se lleva a cabo desde hace unos años y las empresas de salud actúan con total impunidad. En 2017 hubo un caso con un reconocido pediatra que había sufrido una situación similar que decantó en el retiro del profesional de la cartilla médica luego de que los responsables administrativos de la empresa de medicina prepaga se negaran a financiar el tratamiento a uno de sus pacientes, un niño de cinco años que padecía atrofia muscular espinal", destacó el abogado especialista en Derecho a la Salud, Jorge Caloiro.

Un sistema sospechado e inviable

Al caso mencionado por el abogado, se suman los de una endocrinóloga y otra dermatóloga que fueron separadas de las cartillas médicas luego de recetar tratamientos costosos para diversas patologías. En todos los casos, los pacientes solicitaron la cobertura por parte de las empresas e incluso medidas cautelares en la justicia que derivaron en la exigencia hacia las prepagas de cubrir los tratamientos pero trajo como consecuencia la pérdida de los contratos de los profesionales que realizaron las indicaciones. En definitiva, el caso particular del paciente se resolvió, previa medida judicial, pero el profesional médico quedó fuera de cartilla.

"Me diagnosticaron alopecia aerara universal y la médica indicó una medicación que era efectiva para tratar mi caso pero la empresa de medicina prepaga me negaba la medicación. Interpuse una medida judicial que fue exitosa y derivó en una cobertura del 100%. Cuando me comuniqué con mi médica me contó que luego de esa medida le dieron de baja el contrato", contó uno de los pacientes.

Los ejemplos en Mendoza son numerosos y en todos los casos, la respuesta por parte de las empresas de salud es que los motivos de la baja en los contratos fueron diferentes y hasta ponen en duda la integridad de algunos profesionales de la salud. "En algunos casos, la baja de los médicos se debe a desvíos de los profesionales que fueron detectados por la empresa. Se evalúa caso por caso y depende la complejidad del tratamiento requerido, se realizan los reintegros para no romper la relación médico paciente. En todos los casos, la cobertura se mantiene a pesar del cambio de médico tratante", expresó una fuente vinculada a las empresas de medicina prepaga.

"Tenemos que poner la lupa en muchos profesionales que se vieron beneficiados, hoy la situación cambió porque no cierran los números...tanto las financiadoras, como médicos y pacientes son perjudicados por un sistema donde los únicos beneficiados son los laboratorios que perciben ganancias y realizan aumentos en dólares", agregó.

Algunos de los responsables de las empresas consultadas alegan que el sistema no puede financiarse ya que las cuotas que abonan los afiliados no alcanzan para hacer frente a los honorarios y prácticas médicas. En ese caso, detectaron casos de profesionales que se manejan "por fuera del sistema" cobrando coseguros e incluso accionan de manera extorsiva frente a las empresas dejando como principales damnificados a los eslabones más frágiles de la cadena, los pacientes.

Derechos vulnerados y Planes Médicos Obligatorios desactualizados

Las personas que requieren atención médica se encuentran en condiciones de vulnerabilidad frente a un sistema que se burocratiza a medida que las patologías que padecen son más complejas. A las dilaciones y trámites burocráticos para acceder a los medicamentos o tratamientos indicados se suma la falta de información acerca de los derechos de los pacientes.

El desconocimiento sobre los derechos juega a favor de las obras sociales y empresas de medicina prepaga que dilatan cuestiones básicas como el acceso a las historias clínicas o coberturas. Los planes médicos obligatorios (PMO) hace años que no se actualizan y teniendo en cuenta los avances científicos en los tratamientos, es frecuente que los medicamentos solicitados, requieran procedimientos administrativos para la aprobación de las coberturas.

Por otro lado, la baja de los contratos a los médicos prestadores no sólo perjudica a los profesionales sino que facilita la vulneración de un derecho vinculado a la relación médico paciente. "Es importante garantizar la continuidad de ese vínculo con el médico no obstante el cambio del prestador con la prepaga que si se modifica tiene que mantenerse", destacó Jorge Caloiro.