Natalia Mercery, la "representante" de Guaymallén que marca otra impronta

Natalia Mercery, tiene 31 años, es artista callejera y es de Capilla del Rosario, fue elegida como la nueva "representante" de Guaymallén. Para ello, tuvo que rendir un examen de Cultura e Historia mendocina. Fue anunciada previo a la fiesta departamental de la Vendimia junto a Martina Gil (distrito La Primavera), que quedó en segundo lugar.

La particularidad fue que no les entregaron corona, no fueron mencionadas como reinas y recibieron una banda distintiva. MDZ Radio dialogó con la nueva representante del departamento, quien manifestó: “Apoyo la idea de que la elección de las Reinas no sea un concurso de belleza. Apostamos al cambio, queremos que como mujeres nos dejen de discriminar por nuestro aspecto físico".

Natalia detalló que uno de los motivos por los que se postuló, es para dar a conocer su proyecto. Además sostuvo que lo que le gusto en este caso es que "no nos juzgaran por nuestra apariencia". "Yo no consideraba tener un 'porte de reina', pero si sentía que tenía posibilidades para aportar al pueblo de Guaymallén. Tenia ganas que me conocieran no por mi aspecto físico sino por mi capacidad para dar, me gustó esa propuesta y fue lo que me llevó a anotarme".

La nueva "representante" de Guaymallén contó que lleva a cabo un proyecto solidario y cultural, donde visibiliza a distintos artistas locales, para que muestren lo que hacen a través de shows. "Las entradas son alimentos no perecederos, calzado, ropa, que luego es repartido a sectores carenciados. También tenemos idea de hacer una feria solidaria de artistas", detalló.

Con respecto a la idea de la eliminación de la elección de la Reina advirtió: "La gente pensó que se iba a eliminar la Vendimia, ese no es el objetivo. Yo apoyo la idea de que deje de ser un concurso de belleza, porque nos amplia la oportunidad a otro tipo de chicas. Mientras lo siga siendo hay muchas que siguen con el sueño frustrado, ya que creen que no podrán ser elegidas porque no cumplen con ciertos estereotipos".

Además señaló que luego que con la repercusión de esta elección "salió a la luz lo que la gente hace con las chicas en Vendimia. Hay comentarios discriminatorios, violentos. Yo lo estoy viviendo ahora pero esto ha estado siempre, no podemos hacer la vista gorda. Las chicas aunque sean muy preciosas, deberíamos considerarlas por su capacidad de aportar".

Natalia remarcó la importancia de que se le de lugar a las mendocinas para poder representar a su departamento, "sin la necesidad de tener una bandera política, tenemos la posibilidad de hacer algo por nuestro pueblo. Se le da lugar a la voz de la mujer, eso es importantísimo. No es la manera creer que la belleza de la mujer es lo más importante. Apoyamos el cambio, no tiene que ver con una postura política, como mujeres queremos que nos dejen de discriminar por nuestro aspecto físico, por nuestra edad, por nuestras condiciones".

"Me gustaría que la gente considere otras cosas distintas más de que sean chicas bonitas, se debería preponderar lo que tienen de valioso. Vamos a ir a los distintos actos con una actitud de amor, queremos lograr un cambio desde ahí. No queremos demonizar la palabra reina, queremos que la gente tome consciencia de lo que sucede cuando nos juzgan a las mujeres por nuestro aspecto físico. Tenemos que darnos lugar a opinar distinto, la idea es evolucionar, no seguir clavados en las mismas tradiciones que por ahí dañan. Si no todos estamos conformes con lo mismo es por algo", cerró.