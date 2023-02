Reina sin corona: Natalia Mercery es la nueva "representante" de Guaymallén

La joven Natalia Mercery, de Capilla del Rosario, fue elegida como la nueva "representante" de Guaymallén. Fue anunciada previo a la fiesta departamental de la Vendimia junto a Martina Gil (distrito La Primavera), que terminó segunda. No les entregaron corona, no fueron mencionadas como reina y recibieron una banda distintiva.

Con un marcado faltazo político, sin la presencia de Rodolfo Suarez que envió a José Thomas, el director general de escuelas en representación, la elección de la reina pasó desapercibida para el público y sumó otro capítulo a la polémica cultural que ya lleva dos años en la comuna y que escaló hasta la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Marcelino Iglesias no estuvo presente en la falsa coronación.

Cerca de las 20.30, tanto Natalia Mercery como Martina Gil subieron al escenario para recibir la mención y la banda distintiva, pero el resto de las chicas, representantes de los otros distritos de Guaymallén, ni siquiera fueron nombradas. Esto generó malestar entre las jóvenes y se dio en el marco de una deslucida elección.

Llamó la atención también que la elección de la reina, que es algo que genera una gran expectativa en la gente y que -ahora casi- siempre se acostumbra a dejarlo para el final, esta vez en Guaymallén fue al inicio. En su fiesta, el municipio tuvo la clara premisa de bajarle el precio a la elección de la reina, siempre mencionada como "representante" por la locutora del evento. Un par de horas posteriores a la elección, aún no fue presentada en las redes sociales oficiales de la comuna.

"Un rey o una reina es una escala súper súper alta que casi nadie puede alcanzar, es alguien que no escucha. Yo estoy dispuesta a estar al nivel de todos. No soy reina, soy representante, no soy más que nadie y no estoy encima de nadie", le reveló Natalia Mercery a MDZ, cuya postura coincide con la del municipio. "Este cambio de elección en Guaymallén me parece hermoso", precisó.

Natalia Mercery tiene 31 años y es artista callejera. "Tengo muchas ganas de que el proyecto solidario que represento crezca, que se contagien, que se conozca lo que hacemos los artistas callejeros. Trabajamos sin esperar nada a cambio, damos lo que tenemos siempre", reveló.

Tras el fallo de la Justicia, el municipio no tuvo más que acatar la decisión de los jueces y llevó a cabo una innovadora forma de elegir a la nueva "representante". La inédita votación se llevó a cabo por la web y los vecinos con domicilio en el departamento tuvieron que elegir entre frases elaboradas por las jóvenes, las cuales fueron presentadas sin firma y sin foto.