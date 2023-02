La fuerte crítica de una representante de Guaymallén al municipio por editar las frases: "No sabía cuál era mía"

La polémica elección que llevó a cabo el municipio de Guaymallén despertó críticas hasta de las propias representantes, que mostraron un malestar general porque no subieron al escenario y ni siquiera fueron mencionadas en la locución del evento que coronó a Natalia Mercery, de Capilla del Rosario, como la reina sin corona del departamento para la Vendimia 2023.

"Fue una elección injusta y mal organizada desde un principio. No se nos dijeron bien las cosas luego de la evaluación que nos tomaron. No fuimos reconocidas en el escenario ni por nuestro nombre ni por el distrito que representamos", reveló la representante del distrito Kilómetro 11 de Guaymallén.

"A mí me pasó que nunca supe cuál era mi frase, tampoco me quisieron decir", reveló la joven, que luego denunció que "no reconocí ninguna frase como mía y no tuve votos de mi familia, o no lo sé".

"En la evaluación que nos tomaron teníamos que escribir cuatro respuestas de desarrollo. Y el municipio eligió de ahí una frase, pero jamás se nos consultó y nunca se nos avisó que se iba a hacer eso", indicó luego.

La chica contó que salió tercera "con una frase que no tenía idea que era mía, no era textual, estaba arreglada, corregida. Esto fue una sorpresa para todas por igual".

La Municipalidad de Guaymallén no le brindó vestuario a ninguna de las representantes y las jóvenes explicaron que se enteraron sobre la marcha, apenas horas antes de asistir al predio: "El vestuario al final lo elegimos nosotras, hoy a las 5 de la tarde. Se nos avisó que podíamos venir como quisiéramos, así que entre nosotras nos organizamos y dijimos 'vayamos como nos merecemos, como queremos', y así vinimos".

Natalia Mercery, la representante elegida, bancó la propuesta de la Muni

"Un rey o una reina es una escala súper súper alta que casi nadie puede alcanzar, es alguien que no escucha. Yo estoy dispuesta a estar al nivel de todos. No soy reina, soy representante, no soy más que nadie y no estoy encima de nadie", dijo en diálogo con MDZ, y luego fue contundente: "Este cambio de elección en Guaymallén me parece hermoso".

La representante elegida para la Vía Blanca, el Carrusel de las Reinas y el Acto Central de la Vendimia 2023 por parte de Guaymallén indicó que "cuando fuimos a rendir firmamos un acuerdo que decíamos que estábamos dispuestas a seguir el procedimiento que se planteaba en la elección".

"Traté de mantener la calma y mi palabra a pesar de algunas críticas recibidas", sostuvo minutos después de haber sido elegida. "Nosotras (por ella y Martina Gil, del distrito La Primavera, que salió segunda) no hemos hecho comentarios al respecto de las consignas que algunas chicas expresaron que no estaban claras", precisó Natalia Mercery.

"Creo que la palabra imponer es fuerte. No sé si es la solución pero son cambios que nos dan el lugar como representantes y esperamos que el ciudadano de Guaymallén se sienta identificado. No somos soberanas ni hay privilegios en nada, somos todas iguales", cerró.