Las escuelas privadas de Mendoza se adelantaron a Nación y ya fijaron aumentos

Luego del anuncio realizado por el ministro de Educación de la Nación, Jaime Jaime Perczyk en relación al acuerdo logrado con las áreas de Economía y Comercio a nivel nacional para que se incluya a las escuelas privadas del país al programa denominado Precios Justos -de manera de establecer un tope en al momento de incrementar los valores en las cuotas fue recibido en Mendoza con cautela. De hecho, desde el gobierno escolar mendocino aclararon que en realidad cada provincia debe establecer su adhesión a esta idea y que por ahora los establecimientos privados (con o sin aporte estatal) seguirán fijando los valores mensuales en torno de las disposiciones y normativas locales que rigen tradicionalmente para el sector.

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE), detallaron además, que en enero pasado se emitió la resolución a través de la cual se fijó el aumento en los valores y que ese acuerdo fue firmado por todos los representantes de las entidades y asociaciones que nuclean a los colegios privados de Mendoza, con y sin subvención del estado provincial. En tanto que tras la decisión del Gobierno Nacional para establecer el tope a los valores en el marco de la actual crisis económica, el área conducida por José Thomas buscará reunirse nuevamente con las cámaras locales. En líneas generales, la postura que adelantaron los representantes de esas entidades a través de una nota presentada a la DGE es que "no pueden aceptar lo que aceptó el Gobierno Nacional".

Máximo ya acordado

Según destacó Perczyk a través de su cuenta oficial de Twitter este jueves, ya hay 18 provincias que mostraron la adhesión al programa. Sin embargo, en Mendoza aseguran que no solo no ha existido una notificación formal sobre el tema, sino que en el marco de la última reunión del Consejo Federal de Educación se aclaró que cada jurisdicción analizaría su intención particular. "El aumento de las cuotas es algo que está normado y Mendoza tiene su forma de hacerlo. Desde la DGE hay diálogo con las cámaras para seguir en el mismo sentido que se venía trabajando", indicaron desde el área educativa local.

Vale decir que el acuerdo para incluir a la educación argentina de gestión privada en el programa Precios Justos busca que los establecimientos que reciben una subvención del estado para pagar lo sueldos de los docentes no puedan incrementar sus cuotas por encima del 16,8% en marzo. En tanto que en abril mayo y junio, el tope de aumento sería de 3,35% sobre el valor de la cuota y de 4% en julio.

El acuerdo entre las autoridades fue recibido con cautela en Mendoza.

Lo cierto es que en Mendoza los valores autorizados para actualizar los montos ya quedaron pautados en enero pasado a través de la resolución N°272 en la que se estableció la escala de equidad a partir de marzo de 2023. A partir de abril el objetivo entre las partes es "analizar la dinámica de actualización mensual en función de los incrementos inflacionarios y salariales", tal como lo explicaron desde la DGE. Las asociaciones que firmaron el acuerdo y que ahora solicitaron al Gobierno mendocino que se haga cumplir tal y como quedó estipulado el mes pasado, son el Consejo de Educación Católica de Mendoza (Consec) y la Asociación de Colegios Privados de Mendoza (ACPM).

Los valores en Mendoza

En líneas generales, la resolución que autoriza las actualizaciones que las familias percibirán para el mes que viene indica que los colegios que reciben una subvención estatal del 100% (aporte que se destina al pago de los sueldos docentes) cobrarán una cuota programática máxima de 7.698 pesos en el nivel inicial y primario. En tanto que ese valor asciende a 9.507 pesos para los de nivel secundario y 13.711 pesos en el caso de los establecimientos de educación especial. Para los del nivel superior, la cuota mínima será de 10.511 pesos desde marzo.

Hay que decir que los montos en cada caso son mayores a medida que desciende el porcentaje de aporte realizado por el estado provincial. Así, por ejemplo, la cuota mensual en un colegio secundario privado que reciba solo el 30% de subvención, el costo mensual de la cuota por cada adolescente será de 19.317 pesos.

Este será el valor de la cuota programática de los colegios de Mendoza según el último acuerdo firmado en enero entre la DGE y las asociaciones.

De acuerdo a los datos de la DGE, en Mendoza hay unas 2.500 instituciones privadas a las que asisten 91 mil estudiantes de todos los niveles sobre los 445 mil que conforman en sistema educativo. Dentro del total de establecimientos pagos al menos 227 reciben subvención estatal: 105 son de nivel inicial y primario y 97 del secundario. En tanto que otros siete pertenecen a la educación especial y 18 a la formación superior. La gran mayoría de esos colegios (162) cuentan con una cobertura del 100% para destinarlo a los honorarios de los docentes.

Inflación que marca el pulso

Desde el punto de vista de Eduardo Attorri, abogado y asesor letrado del Consec (que representa a 55 colegios privados de la provincia), "el tema cuotas es una de las tantas problemáticas propias de la educación pública y de la educación pública de gestión privada en particular". Attorri agregó que uno de los desafíos en tiempos de crisis como los actuales es justamente conservar un equilibrio financiero que permita sostener la calidad del sistema con el que los colegios mantienen un compromiso con las familias y los alumnos. "El último aumento autorizado fue sancionado mediante Resolución 272/2023, que habilita un incremento de hasta el 24%, aplicable al ciclo lectivo pronto a iniciar", confirmó el profesional.

Attorri detalló que el parámetro de mayor incidencia para establecer la necesidad de incrementar los aranceles está atado al tema salarial de los docentes. Esto, dijo, sin dejar de lado los aumentos en los servicios e insumos que necesitan las escuelas y que en muchos casos han superado -según aclaró- a los índices inflacionarios.

"El 24% de incremento autorizado, permitiría recomponer en alguna medida los desequilibrios en las finanzas institucionales generados por las diferencias entre los costos y los ingresos por cuotas", dijo y no descartó una posible revisión luego de que se establezcan las pautas salariales para 2023. El representante legal del Consec, además añadió que en el caso de los colegios que reciben subvención estatal este dinero no cubre a la planta de personal extra en las instituciones como así tampoco los servicios de limpieza, ni las licencias mayores a los 30 días. En la lista de gastos que corren por cuenta propia de los establecimientos también figuran aspectos como el mantenimiento, equipamiento y pago de los servicios públicos.

Dinero que no alcanza

Hoy al valor que implica costear la canasta escolar, en el caso de enviar a los hijos a una escuela privada, se suman los gastos necesarios de uniformes, calzado, mochila y libros específicos para todo el año. Para miles de familias, el valor de todos el "combo" que implica pagar la matrícula, la cuota y todos los elementos requeridos por los colegios supera en muchos casos los 100 mil pesos por hijo en edad escolar.

Con tarjetas de crédito y en cuotas sin interés, apelando a recursos como coser, remendar o comprar prendas de uniformes usadas, padres y madres de la clase media empobrecida buscan ajustarse a la crisis de la que nadie parece estar exento. Lo cierto es que como mínimo, el valor de las cuotas de los colegios más económicos ya ronda como mínimo, los 10 mil pesos por niño o niña que asiste al primario. A ello se suman otros requerimientos relacionados a materiales y recursos que demandan desde los establecimientos según el año al que asisten los hijos. Al alto valor de la canasta escolar se suma el incremento en el precio de las cuotas de la escuela.

María Eugenia M. (37), es mamá de una niña que muy pronto comenzará la salita de cuatro años en un colegio privado económico ubicado en la ciudad de Mendoza. Contó, por ejemplo, que en su caso le solicitaron pagar además de la matrícula y la cuota, un extra de 8 mil pesos para costear la compra de materiales varios que los pequeños utilizarán en la salita a lo largo del año. "Nos dieron la posibilidad de abonar en una, en dos o en tres cuotas de dos mil pesos cada una, pero lo cierto es que ya venimos con montos muy altos y solo los materiales que nos solicitaron para comenzar ya costaron más de 10 mil pesos por cada niño. Sería bueno que en las escuelas privadas bajen un poco las demandas en este sentido porque hoy estamos todos sumidos en una crisis muy compleja", expresó la mamá.

La lucha por los sueldos docentes

Desde el gremio que nuclea a los docentes privados de Mendoza, su titular, Ester Linco, adelantó que se están organizando una asamblea de delegados con el objetivo de comenzar a diseñar las acciones a tomar para solicitar al Gobierno provincial y a los propietarios de los colegios privados para poder lograr una recomposición salarial. "Necesitamos que los ingresos de los docentes vayan por delante de la inflación y no por detrás, como viene sucediendo desde 2020", dijo Linco.

La titular del Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop) detalló que hacia la semana entrante se realizarán las primeras reuniones. La idea es diagramar el "plan de lucha" que se aplicará en camino al inicio de las clases. Linco agregó que "hay una deuda con nosotros. Además, queremos la derogación del ítem aula. Por oro lado, los docentes de gestión privada nos quedamos fuera del ítem zona", reclamó Linco.