El conflicto entre fuerzas policiales que se desató por el grabado de autopartes y la verificación vehicular

Durante esta semana, el Gobierno decidió finalmente adjudicarle el grabado de autopartes y verificación del automotor al Círculo Policial de Mendoza luego de publicar el decreto 2446 en el Boletín Oficial. De esta forma, el manejo de las plantas verificadoras dejarían de estar bajo la concesión del Cerpol (Centro de Retirados de la Policía de Mendoza) y pasarían a manos del Círculo. Los retirados reaccionaron con enojo ante la situación.

El decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial de la provincia lleva la firma, ni más ni menos, que del gobernador Rodolfo Suarez y de Raúl Levrino, el ministro de Seguridad. Ese documento generó un enorme conflicto ya que los retirados de la policía local reclaman que es una "entrega a las apuradas" y el negocio de la verificación y el grabado de las autopartes de los rodados que maneja una importante caja de dinero cada vez que un mendocino quiere comprar o vender un auto, dejaría de estar a su cargo para pasar a manos del Círculo Policial.

El sistema no es complejo de comprender. A la hora de vender un vehículo (o de comprarlo) el encargado de la venta es quien tiene que llevar el auto, moto o camioneta a la Planta Verificadora de Mendoza que se ubica en calle Independencia, muy cerca de la Rodríguez Peña en Guaymallén. Se trata de un paso clave a la hora de vender un vehículo ya que el papel que se entrega en la verificación es uno de los requisitos que piden en el Registro Automotor para hacer la transferencia. En la entrada verifican el inicio del trámite y qué grabados necesita el auto. Dentro del recinto hay que abonar $6.000 por el trámite y a eso hay que agregarle el grabado de los vidrios. Cada grabado vale $20.000.

Es por eso que cada año las plantas verificadoras generan una enorme cantidad de dinero que depende del nivel de la compra-venta de los usados, pero se estima que estaría rondando los 200 millones de pesos. En la planta principalmente verifican que los datos del vehículo y la tarjeta verde coincidan. El grabado de autopartes corresponde a la Camgrab (Cámara de Grabadores de Autopartes de Vehículos Automotores y Motovehículos).

Actualmente, el servicio está a cargo de la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros de Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios). Esa dirección nacional se relaciona con las provincias mediante el Ministerio de Seguridad y es por eso que el trámite en las plantas verificadoras, según lo que marca la ley, debe realizarse por el personal que pertenece a la fuerza policial. El Gobierno decidió cambiar el manejo y los retirados de la policía local reaccionaron con enojo.

"El Ministerio de Seguridad le otorga el control vehicular obligatorio al Círculo Policial, una entidad que se encuentra cuestionada por Fiscalía de Estado, al intentar vender una propiedad de manera irregular en el Parque de Mendoza. Se genera duda que a pocos días de concluir un Gobierno nacional y provincial exista el apuro para entregar a 'manos amigas' este sistema de control vehicular que, insistimos, funciona correctamente al día de la fecha", indicaron desde Cerpol en un duro comunicado al respecto.

Ya con el decreto oficializado por parte del Gobierno, MDZ se comunicó con Cerpol y desde la entidad informaron que procederán a "presentar recursos judiciales" para impugnar el decreto publicado en el Boletín Oficial a través del abogado de la entidad Leandro Sánchez, quien encabeza el tema jurídico de dicha institución. El comunicado de Cerpol al respecto.

Desde el Gobierno, a su vez, les exigieron una modernización de lo que es el trabajo de Cerpol y entienden que el mismo no se ha realizado por eso se propuso al Círculo Policial de la provincia para el manejo. "Gestionamos un moderno Centro de Atención Médica y estaría en riesgo la construcción del Hospital de Día que se pretende hacer en el corto plazo si se quita este ingreso legítimo, tenemos un masterplan que está listo pero nunca pudimos presentarlo", remarcan desde Cerpol.

Hace semanas, la misma Camgrab presentó un proyecto de modernización entendiendo que tanto la verificación como el grabado podían quedar bajo la órbita de esta institución que dirige Jorge Sorensen, del grupo Sorensen. Pero como la verificación puede ser empleada solo por Policía, ofreció pagarles a los oficiales que iban a realizar ese trabajo independientemente de Cerpol, lo que generó el enojo final.

Sin dudas que el conflicto no llega hasta ahí, ya que en pocos días, esto será problema de un nuevo Gobierno. Desde la entidad de los retirados cuestionan a Rodolfo Suarez por "querer cambiar las reglas del juego" a menos de diez días (por la fecha en la que empezó el conflicto) de dejar el Gobierno. Y destacaron que el mismo mandatario había propuesto no llevar adelante ninguna reforma o cambio drástico en el Ejecutivo en los días finales de un gobierno, aunque el proyecto no prosperó en la Legislatura.