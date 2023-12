Fin de la discusión: este es el bastón presidencial que recibirá Javier Milei en el traspaso

Luego de la polémica entre los bastones que podría usar Javier Milei en el acto de toma de posesión de la presidencia el próximo domingo, finalmente se supo cuál es el atributo que recibirá el libertario ese día; elemento que paradójicamente fue realizado por el histórico orfebre que viene realizando los bastones desde la presidencia de Raúl Alfonsín y con quien Milei tuvo diferencias públicas.

Una vez electo Javier Milei, a pesar de que Juan Carlos Pallarols llevaba meses realizando el bastón e incluyendo en su producción a cada persona que lo visitaba o donde lo mostraba, surgió la duda sobre qué bastón presidencial usaría. Esta duda se hizo más real cuando se difundieron imágenes de un bastón que realizó un platero santafesino en lapacho, con un león en empuñadura. Días más tarde, también se conocieron imágenes de un tercer bastón, realizado por Adrián Pallarols, hijo del famoso orfebre.

"Mañana, seguramente, entregaré el bastón en casa de gobierno", declaró Juan Carlos Pallarols a Radio Mitre, pero explicó: "El presidente puede llegar a usar el que quiera, pudiendo usar más de uno". Además aclaró que "no hay una ley que diga la forma ni el uso, por lo que puede pasar cualquier cosa", con respecto al bastón presidencial que use Javier Milei.

El único de los atributos presidenciales legislado es la banda, luego de la sanción de la ley durante la dictadura de Edelmiro Farrell que reglamenta sus medidas y colores. Los otros dos, bastón presidencial y marcha Ituzaingó, tienen un peso tradicional que nació en distintos momentos de la historia argentina.

Juan Carlos Pallarols explica también que los bastones no son de los presidentes ni suyos, sino "del pueblo que lo elige". Aclaró también que en la confección del bastón presidencial "trabajaron alrededor de cinco millones de personas". En cuanto al bastón que entregará a los encargados de la ceremonia, remarcó que "no hubo especificaciones de preferencias de Milei, solo un mal entendido que no se ha aclarado".

Esto último en referencia a la polémica que se generó cuando trascendió que el orfebre habló de que le pidieron una "melenita" en el bastón presidencial, luego del resultado de las PASO. Javier Milei tuiteó en respuesta a esos dichos de forma contundente: "En caso de ganar, pediré de manera explícita que mis atributos no los haga Pallarols".

El bastón presidencial que usará Javier Milei, al fin y al cabo, lo definirá el propio presidente electo llegado el momento en que él pueda definirlo, pero la ceremonia de asunción no es de su competencia. Vale aclarar que los encargados del evento del domingo serán funcionarios del Gobierno actual, quedando solo de forma consultiva los asesores de Milei en lo que respecta a los detalles de la organización.

Los otros bastones que pelearon por su lugar

Juan Carlos Pallarols, desde 1983, confecciona el bastón presidencial en madera de urunday, con una empuñadura y regatón de plata tallada con 24 cardos que representan a las provincias y tres pimpollos que evocan las islas del Atlántico Sur. Antes suyo, el bastón lo fabricaba Luis Ricciardi, tras el pedido de José Félix Uriburu en 1932, pero cambió para la restitución de la democracia que terminó con la asunción de Raúl Alfonsín.

Aquel antiguo bastón presidencial era de caña de malaca, empuñadura y regatón de oro de 18 quilates, con el adorno del escudo nacional y dos borlas. Ese estilo europeo le fue solicitado a Juan Carlos Pallarols, pero el orfebre se enfrentó al capitán Adolfo Scilingo, cuando le propuso el nuevo modelo que se utiliza hasta la actualidad.

Aunque el bastón confeccionado por Juan Carlos Pallarols ya está en sus últimas semanas de trabajo, apareció un "competidor" gracias al financiamiento de Juan Félix Rossetti, un empresario santafesino que milita en La Libertad Avanza. Este aceptó la propuesta de un platero de Funes, localidad cercana a Rosario, de financiar un nuevo modelo para regalárselo al nuevo presidente electo de la Argentina. El bastón presidencial confeccionado por el paltero Santiago Marsili. Foto: X/@JFRossetti.

El platero elegido fue Santiago Marsili, que no pretende entrar en un conflicto con el orfebre de San Telmo, sino que tuvo la ocurrencia de hacerlo y pidió al empresario que lo financiara, según consignó a MDZ. Este bastón presidencial realizado por Marsili tiene como principal característica un león en la empuñadura, símbolo que usó Javier Milei a lo largo de la campaña.

La empuñadura de plata, además del león, incluye la frase con que da apertura el himno nacional: "Oíd mortales, el grito sagrado: ¡Libertad, libertad, libertad!". Además tiene incrustado el escudo nacional hecho en oro y un regatón de plata, que adornan la madera de lapacho con que fue realizado este bastón presidencial, madera de uso común en la platería criolla. El modelo realizado por Adrián Pallarols, con la silueta de un león en el extremo superior. Foto: X/@adrianpallarols.

Marsili tiene la ilusión de que Javier Milei lo use el 10 de diciembre: "Es una propuesta y está a disposición. Puede ser una simple anécdota o algo más grande". Desde el entorno de Juan Carlos Pallarols confirman que el bastón presidencial será entregado el próximo 5 de diciembre en la Casa Rosada, para que sea utilizado en la ceremonia del traspaso de mando.

Sumado a esta polémica, entre el artesano santafesino y el tradicional artesano que hizo los anteriores, se suma el del orfebre del Vaticano, que dialogó con MDZ y explicó: "Lo mantuve en 'secreto' hasta que estuvieran recompuestas o aclaradas las relaciones entre el Papa y el nuevo Gobierno. Lo hablé con Francisco y me dio el ok".