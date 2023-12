Ley ómnibus: Jaime Correas aseguró que se inicia "una revolución educativa”

Tanto la ley ómnibus que Javier Milei envió al Congreso, como el DNU que el propio presidente firmó hace pocos días proponen cambios en el sistema educativo.

Jaime Correas, exdirector General de Escuelas de Mendoza, habló este jueves en MDZ Radio 105.5 FM sobre estas reformas y aseguró que “el DNU y la ley son producto de un año y medio de trabajo de una enorme cantidad de gente de las diferentes áreas, revisando ley por ley para ver dónde había nichos que estaban con nombre y apellido para frenar algo”.

Correas destacó la propuesta de “evaluar el sistema, en un contexto donde se tiende a no evaluarlo”.

“La educación no va a cambiar por una ley, se trata de leyes que habiliten implementaciones. Un examen final de secundaria no va a cambiar la secundaria, pero sí es un alerta de todo lo malo que está pasando y que se esconde”, opinó y agregó: “Los chicos pasan y aunque no aprenden terminan saliendo de la escuela”.

“Poner estos reaseguros (tomar exámenes, evaluar) y tomar medidas en función. Esa evaluación al final va a ser un incentivo para que lo que pase antes sea de calidad”, indicó y remarcó que “no se toman todos los temas, sino temas que te permitan saber en qué estado están los chicos. Tenés un diagnóstico de dónde fallás, que se está haciendo mal. El examen en sí mismo no arregla nada”.

“Una de las cosas que teníamos preparadas con Patricia (Bullrich) y que yo ya le he transmitido a Carlos Torrendell, actual secretario de Educación de la Nación, es que se necesita un sistema digital, nominal, en tiempo real para poder ir llevando lo que pasa con cada chico”, detalló Correas.

Y, más allá de la propuesta para que profesionales puedan actuar en el ámbito educativo, insistió en que “la figura del docente hay que preservarla, estar en un aula es una tarea compleja y esa tarea requiere de ciertas capacitaciones. Pero la idea es no impedir que la fuerza profesional del país pueda intervenir en el sistema educativo”.

“Este paquete de opciones destraba cosas que están trabadas. La verdadera reforma educativa es tomar esas posibilidades nuevas y aplicarlas”, remarcó. “Esto lo que hace es desregular y liberalizar; ahí está la habilidad de cada provincia para utilizar esas nuevas posibilidades”.

Además, sostuvo que “desde Nación se pueden proponer grandes lineamientos, después cada provincia toma lo que le viene bien. Te da herramientas para hacerlo: hay un inicio de una revolución educativa”, confió.

Escuchá la entrevista completa