Cuál es el sueldo promedio que pretenden hoy los que buscan empleo

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios es una constante en los últimos tiempos debido a que los incrementos de sueldos no llegan a acompañar el ritmo de aceleración de la inflación.

La dificultades para conseguir empleo en estas condiciones pone a quienes buscan trabajo en una situación de fragilidad. Eso se refleja en la demanda de ingresos que se piden en las búsquedas laborales.

Por ejemplo, el salario requerido promedio durante noviembre fue de 451.287 pesos por mes. Si bien es una cifra que puede parecer alta -casi medio millón de pesos- no lo es tanto si se tiene en cuenta los pecios de servicios y productos que no dejan de crecer y que, el mes pasado, una familia tipo necesitaba 400.000 por mes para no ser pobre.

Según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, portal líder de empleo de Latinoamérica, el salario demandado en noviembre significa un incremento del 8,84% respecto al mes anterior. En el acumulado anual, Bumeran Index aumentó un 107,54%, notablemente por debajo de la inflación en lo que va de 2023, que alcanza un 148%.

“Durante el último mes, el salario requerido por los talentos incrementó un 8,84%. Una tendencia que se viene observando durante todo el año, con un acumulado anual del 107,54%, y que puede explicarse con la búsqueda de las personas trabajadoras de equiparar su remuneración con la inflación del país, que en noviembre alcanzó un 148% anual”, explica Federico Barni, CEO de Jobint.

El informe detalla los distintos niveles salariales demandados por rama y categoría.