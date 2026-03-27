Paritaria de Comercio: acuerdan aumento de salarios trimestral del 5%

El sindicato de comercio acordó con las cámaras empresarias una paritaria para el trimestre abril - junio que incluye una suba de salarios del 5% escalonada y suma fija de $20.000, más el pago de un bono extraordinario de $120.000 para los trabajadores de todas las categorías.

La firma fue suscripta por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la Unión de Entidades Comerciales Argentinas y el sindicato de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios.

El acuerdo corresponde al convenio colectivo de trabajo N° 130/75 y tendrá vigencia desde el 1° de abril de 2026, una vez que se complete el proceso de homologación.

El incremento del 5% se calculará sobre las escalas de remuneraciones básicas vigentes a marzo de 2026, incluyendo las sumas no remunerativas existentes a esa fecha. La suba se distribuirá en tres tramos:

Al respecto, el secretario general de FAECYS, Armando Cavalieri, señaló: “Este acuerdo es el resultado de un diálogo maduro y responsable. Somos plenamente conscientes de la difícil situación que atraviesa la economía y que impacta directamente tanto en el bolsillo de los trabajadores como en la operatividad de las pymes y los comercios de cercanía”.

Y agregó: “Acompañamos la realidad actual de las empresas y los pequeños comercios para preservar las fuentes de trabajo, sin dejar de proteger el ingreso de nuestra familia mercantil. La homologación nos brinda la previsibilidad necesaria para transitar estos meses con certidumbre jurídica”.

Armando Cavalieri Foto: Noticias Argentinas Armando Cavalieri Foto: Noticias Argentinas

Suma fija y aporte a la obra social

La paritaria también contempla el pago de una suma fija no remunerativa de $20.000. Este monto se adicionará a los importes ya vigentes bajo esa modalidad y continuará sin incorporarse al salario básico.

De esta forma, el sector vuelve a rubricar un acuerdo que de no cambiar la tendencia inflacionaria quedará por debajo de los aumentos de precio vigentes, que en los últimos meses quedó en cifras cercanas al 3%.

Además, las entidades firmantes acordaron una contribución adicional y solidaria a cargo de los empleadores alcanzados por el convenio. Esta medida apunta a sostener el funcionamiento del sistema de salud administrado por la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles.

El acuerdo paritario no será de aplicación obligatoria para las negociaciones salariales que puedan desarrollarse en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego. Sin embargo, los valores definidos funcionarán como piso mínimo convencional a partir de la homologación.