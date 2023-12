Récord: Mar del Plata recibió más de 9 millones de turistas en 2023

A las puertas de una temporada llena de incógnitas, marcada por la crisis económica, Mar del Plata cierra el 2023 con récord: más de 9 millones de turistas, según lo que marcan los registro oficiales.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura local (EMTURyC ) informó que desde el 1º de enero al 25 de diciembre del 2023, arribaron 9.013.380 de turistas, el número de ingresos anual más alto desde que se tienen registros.

"La ciudad volvió a ser la más elegida del país", coincidieron fuentes gubernamentales consultadas por MDZ.

Bernardo Martin, presidente del EMTURyC, señaló que “esto es posible por el gran porcentaje de jóvenes que eligen la ciudad, que fue de alrededor del 44% del total de arribos en el estrato etario de 18 a 39 años".

“Para nosotros el verano ya comenzó y eso se ve reflejado también en los números del fin de semana largo de Navidad, que registró 95.464 arribos, lo que significa un 15,8% más que el mismo fin de semana del 2022. Además, el acumulado del 1 al 25 de diciembre de 2023 fue de 641.751 turistas, es decir un 1,2% más que el mismo período de 2022. Este flujo turístico demuestra que Mar del Plata sigue siendo la más elegida del país y refleja la consolidación de una ciudad de 12 meses”, subrayó el funcionario.

La playa es un imán para los jóvenes - Foto: Emturyc

“Mar del Plata ofrece innumerables propuestas para disfrutar porque no solo tenemos la mejor noche del país para todos los jóvenes, sino también la mejor y más variada gastronomía; infinidad de opciones en alojamiento; playas para todos los gustos y edades; y además posibilidades únicas para hacer surf o stand up paddle; ir al teatro; ir a los mejores recitales; a eventos deportivos; a conocer las sierras o la laguna; a pasear por la costa, a recorrer el puerto o bien a disfrutar de los centros comerciales. Por todo esto, decimos que Mar del Plata es todo lo que sí”, finalizó Martín.

Un comienzo del verano marcado por las dudas

Con un promedio de ocupación hotelera que ronda el 50%, hay un alerta en el sector, que evidenció que hay muchas reservas que fueron canceladas en los últimos días por gente que incluso declinó perder su seña.

Los alquileres de carpas no bajan de los $30.000 sin cochera en Punta Mogotes y en la mayoría de las ocasiones no se pueden pagar por adelantado, como un reaseguro de los concesionarios que no dudarán en repetir tarifazos.

El Colegio de Martilleros, que había ofrecido en octubre precios de referencia de alquileres, tuvo que incrementarlos en un 50% a la luz de la devaluación: por semana, un departamento de dos ambientes costará en la costa al menos $220.000, un tres ambientes desde $300.000 y un monoambiente a partir de $150.000.