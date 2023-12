Mendoza 2023: ¿más o menos muertes que el 2022 por accidentes de tránsito?

Las muertes por accidentes viales en Mendoza continúan en aumento luego de que producto de la pandemia tuvieran una fuerte caída pasando de 250 en 2019 a 133 en 2020 y 111 en 2021. Este año que concluye ya alcanzó la cantidad de personas que murieron como causa de un accidente de tránsito en el 2022, de acuerdo a las cifras aportadas por el Ministerio de Seguridad de Mendoza.

En octubre pasado se encendieron todas las alarmas cuando la cartera oficial difundió cifras respecto a controles viales que se realizan en las calles de Mendoza. En dicho informe se reveló que las muertes por accidente de tránsito habían superado las 100 en el mes de octubre, situación que generó gran preocupación en la provincia que aparece entre los lugares del país que menos muertes por accidentes registra, en relación a las provincias con grandes ciudades.

Tal como señalan desde el Instituto de Salud Pública y Gestión Sanitaria "las causas de los accidentes son multifactoriales y dependen de tres grandes variables: el agente (vehículo), el huésped (el ser humano) y el ambiente (las condiciones del camino, el clima, etc.)". Durante el año 2022 la cantidad de accidentes de tránsito en Mendoza fue de 108, de acuerdo al Informe de siniestralidad vial fatal elaborado por Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Nación Argentina. De ese número se desprendieron 119 víctimas fatales. Todavía quedan 5 días para que termine el 2023 y la cifra del año anterior de personas fallecidas en las mismas circunstancias ya fue alcanzada. Es decir, que podría quedar igual o aumentar en relación al año anterior.

Todos los estudiosos del tema coinciden con que las muertes por siniestros de transito son multicausales. Sin embargo, el especialista en Ergonomía, Transporte y Seguridad Vial, Roberto Tomassiello sostuvo que Mendoza, además presenta algunas particularidades. "Hay un hecho que está fallando en Mendoza que es la falta de controles más intensivos. Por ejemplo, nosotros vemos la cantidad de siniestros viales que hay en los accesos de Mendoza, siniestros en cadena que vemos todos los días, especialmente en las horas pico. Eso se debe a la falta de precaución de los conductores como no mantener distancia pero también al exceso de velocidad. Yo circulo por Acceso Sur todos los días, también lo hago por el Acceso Este. Y las velocidades máximas que dicen los carteles no las respeta nadie", señaló.

El 2022 Mendoza se posicionó a la mitad de la tabla de siniestros y víctimas fatales del país. Fuente: Informe de siniestralidad vial fatal. Año 2022. Elaborado por la Dirección de Estadística Vial (DNOV – ANSV) a partir de datos reportados por las jurisdicciones al 01/02/2023.

Hasta mediados de octubre, el 17% de los fallecidos en siniestros viales había consumido alcohol. Se trató de 17 personas sobre un total de 101 muertes que hubo como consecuencia de accidente de tránsito. La combinación del consumo de alcohol con el exceso de velocidad al volante, resulta explosiva y mucho más si se suman otros factores mecánicos o del tiempo. Por esos motivos, Tomassiello enfatizó en la necesidad de aumentar los controles. "Si llegas a ir a la velocidad que estipulan los carteles te pasan por encima de algunos, hasta es peligroso respetar la velocidad. Eso es paradójico, que llegue a ser peligroso circular a la velocidad que estipula la reglamentación. Entonces me parece que los controles con radar deben intensificarse", manifestó.

Para Tomassiello en Mendoza hay pocos controles. Foto: Ministerio de Seguridad Mendoza.

En ese sentido, agregó que "la gente que conduce también lo hace desaprensivamente. No respetan las velocidades, no respetan las distancias entre los vehículos, no respetan a los peatones en el área urbana porque generalmente cuando giran a la derecha, la prioridad de paso la tiene el peatón que va a cruzar con la luz verde que le da el semáforo peatonal". Asimismo, el especialista indicó que los peatones también tienen que tener mayor conciencia. "Los peatones cruzan por donde quieren también, entonces ponen en riesgo a los automovilistas. El hecho de que el peatón tenga ciertas prioridades, no lo exime de obligaciones, eso hay que tenerlo en claro. Si yo cruzo por la mitad de la calle o cruzo con el semáforo que me da la luz roja para cruzar, todo eso va a contribuir a que hayan más siniestros de tránsito".

Por otro lado, Tomassiello explicó que si bien el estado mecánico de los vehículos no es el elemento que provoque más incidentes en la problemática de la siniestralidad vial sí se trata de un factor muy importante que contribuye a aumentar los siniestros. "Yo no estoy de acuerdo con la frecuencia con la que se ha establecido para la RTO. Pero la revisión técnica vehicular tiene que hacerse. Porque también hay vehículos que yo veo circular, que no están absolutamente en condiciones de poder hacerlo y sería menos riesgoso tal vez si hicieran la revisión técnica".

Por último, el especialista en Ergonomía, Transporte y Seguridad Vial sostuvo que en Mendoza se da una particularidad que es la falta de costumbre a circular con tormentas. "Al no llover en Mendoza, cada vez que lo hace, pretendemos salir y usar las calles y las autopistas como si el piso estuviera seco. Ese es otro grueso error. Nosotros deberíamos respetar que si el piso está húmedo, especialmente cuando está apenas húmedo, porque queda como una capa lubricante donde se junta el aceite y se hace como un jabón con el agua. Eso produce el hidroplaneo en los vehículos. Es muy peligroso. No se puede transitar a 100 kilómetros por hora con piso húmedo. Hay que adecuar esa conducta a la situación del estado del tiempo".