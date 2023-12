El cambio que propone Javier Milei en la ley de Mil Días y que chocaría contra la ley del aborto

El proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos" enviado este miércoles al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional propone una modificación del artículo primero de la ley de "Mil Días", que fue sancionada en diciembre de 2020 y cuyo objetivo es afianzar el "derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad" para las "niñas y los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años", "personas que cursen embarazos de alto riesgo" o padezcan "trombofilia", "mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género" y "niñas y adolescentes embarazadas".

Lo llamativo de la propuesta que envió Milei, y que está enmarcada en el Capítulo I, "Niñez y Familia", dentro del título "Capital Humano", es que agrega como plazo de protección hacia menores "el momento de la concepción", sólo se refiere a niños y no habla de mujeres embarazadas y personas gestantes, sino sólo de "madres".

"Sustitúyese el artículo 1° de la Ley N° 27.611 de Mil Días, por el siguiente: La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud de las madres en situación de vulnerabilidad y de los niños desde el momento de su concepción hasta los tres años; con el fin de reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, la protección y estimulación de los vínculos tempranos, y el desarrollo físico y emocional", dice el cambio propuesto.

Por su parte, el artículo original plantea: "La presente ley tiene por objeto fortalecer el cuidado integral de la salud y la vida de las mujeres y otras personas gestantes, y de los niños y las niñas en la primera infancia, en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar, y de sus hijos e hijas, con el fin de reducir la mortalidad, la mal nutrición y la desnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, el desarrollo físico y emocional y la salud de manera integral, y prevenir la violencia".

A lo largo de la campaña de La Libertad Avanza, diferentes referentes de ese partido que hoy ocupan un lugar en el Gobierno, como la vicepresidenta Victoria Villarruel, se expresaron en contra de la ley de aborto legal, 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Que la propuesta nombre proteger al niño "desde el momento de la concepción" sugiere un conflicto con la existencia de esta ley, que fue sancionada el 30 de diciembre del 2020 junto a la de Mil Días.

"Nosotros somos los dos pro vida", dijo Villarruel en noviembre en una entrevista al canal de noticias TN y desató el enojo de movimientos feministas al señalar sin ninguna justificación teórica: "Me gustaría que la discusión se diera sobre bases científicas y argumentos serios y no tan ideologizados como los que tiñeron la promulgación de la ley en 2020 (...) Hoy encontrás mujeres que están abortando chicos a término. Me parece que no corresponde (...) Solamente con alegar que tenés problemas de tipo psicológico la madre puede obtener la autorización para el aborto".

Qué es la ley de los Mil Días, cuándo se sancionó y para qué

Su nombre original es Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (ley 27611/2020) y su reglamentación fue publicada en agosto de 2021 en el Boletín Oficial por medio del decreto 515/2021, firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Carla Vizzotti (Salud), Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres, Géneros y Diversidad), Claudio Moroni (Trabajo) y Eduardo "Wado" De Pedro (Interior).

En el decreto se estableció que "a los fines de garantizar el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones establecidos" en la ley de los 1.000 días "resulta necesario el diseño del modelo de atención y cuidado integral por parte de la Autoridad de Aplicación", que en este caso correspondía, al igual que en la ley IVE, al Ministerio de Salud.

También se dispuso que la cartera sanitaria debe "establecer las prestaciones que brindará el sistema, definir su cobertura y/o su inclusión en el Programa Médico Obligatorio", y elaborar "un Plan Nacional de Implementación" con un cronograma público a cumplir.

Fue convertida en ley, por unanimidad, en la madrugada del 30 de diciembre de 2020, minutos después de la histórica sanción del aborto legal en la Argentina. Entre sus puntos centrales se mencionan una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años: la extensión de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación; la ampliación del pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH); y la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, entre otros cuidados.