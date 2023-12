Qué volcanes están activos en Chile y a qué provincias argentinas afectaría

En la víspera de Navidad, el volcán Villarrica, ubicado en Chile, elevó su actividad a tal punto que las autoridades debieron decretar la alerta amarilla. Si bien el Servicio Nacional de Geología y Minería de ese país (Sernageomin) desmintió que el nivel de riesgo haya aumentado a naranja en las últimas horas, preocupa la actividad volcánica en varias zonas. ¿Podría llegar a Argentina?

Ubicado en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, el volcán se encuentra largando fuego y humo desde hace semanas. Sin embargo, otra alerta se encendió por la inestabilidad del complejo volcánico Laguna del Maule, que abarca territorio chileno y argentino.

Qué significa que un volcán esté en alerta amarilla

Hay cuatro tipos de niveles de alertas para catalogar estos fenómenos. El verde evidencia que no hay variación, es un estado habitual que no representa peligro. El amarillo demuestra una actividad inestable con explosiones menores, aparición de fumarolas e incremento en parámetros de monitoreo; no necesariamente implica riesgo, pero sí hay que mantenerse atento por un eventual cambio.

Se especuló con que el volcán Villarrica había ascendido a alerta naranja, aunque rápidamente lo desmintieron; este nivel demuestra una variación significativa, con mayores probabilidades de incremento de la actividad (por lo que se recomienda mantener mucha distancia con el punto en cuestión). La roja, finalmente, refiere a una eventual erupción.

Tipos de alertas de actividad volcánica. Foto: Sernageomin

Las dos provincias que limitan con los volcanes chilenos

En el caso del Villarrica, y para tranquilidad de varios, es bastante común que "despierte" sin que escale a mayores, lo que lo convierte en el volcán más dinámico de Sudamérica. En lo que respecta a Chile, está situado en el límite de las provincias de Cautín y Valdivia, entre los lagos Villarrica y Calafquén. Por su parte, en territorio albiceleste Mendoza y Neuquén son las más cercanas a éste, pero aún así mantienen una buena distancia.

Sobre el complejo volcánico Laguna del Maule se indica que las probabilidades de que estalle en lava son igual de bajas por el momento. No obstante, sí limita con Mendoza y Neuquén, dos territorios que se mantienen muy atentos a lo que anuncian las autoridades chilenas respecto a esta área.