¿Qué pasó en esta Navidad que no hay luces en toda la ciudad ni alrededores?

Luces, guirnaldas, colores, estrellitas, árboles con nieve falsa a pesar del calor, muñecos de Papa Noel, corridas y ansiedades. En muchos casos la Navidad se reducía a eso. Las personas nos vemos muy influidas en el interior por lo que ocurre en el exterior. No imaginamos una fiesta sin música, sin luces sin al algarabía.- Necesariamente lo exterior influye el festejo interior que queremos tener.

No hay luces, ¿nos han “sacado” la Navidad?

No estoy tan seguro. Si pensamos en el “Personaje” central de la Navidad, pareciera ser que su mensaje vuela por vientos muy diferentes. Recordemos que “quien dividió” -nos guste o no- la historia en dos, con su modo de llegar nos propone humildad, silencio, contemplación, alegría profunda y no ruido y algarabía barata. Pareciera ser que algún ladrón misterioso haya querido robar el espíritu de la navidad.

Avenida Corrientes sin las luces de Navidad

Pero así como en el campo, que cuando se apagan las luces de las casas, aparecen - aunque siempre están allí- las estrellas en una sinfonía maravillosa a nuestra disposición, ojalá que al desaparecer las guirnaldas y las luces efímeras de estos días , se empiecen a ver a través de las luces interiores la sinfonía de regalos diarios que se nos escurren de las manos.

Que haya espacio para el encuentro profundo con el otro, con el que estás distanciado, que nazca la oportunidad del abrazo para aquel que lo necesita, pero por sobre todas las cosas un espíritu de Navidad acordé a su originante, quien sin pompas quiso venir para cambiar el mundo entero, para cambiar tu mundo, para cambiar tu corazón.

* Felipe Yofre, abogado y escribano.