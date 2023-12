Operativo Navidad: cómo serán los controles policiales en Mendoza para Nochebuena

El Gobierno brindó detalles de lo que será el "Operativo Fiestas" que buscará garantizar que la comunidad mendocina reciba durante los feriados de Navidad y Año Nuevo servicios básicos del Estado. Se trata de cobertura médica ante cualquier eventualidad; patrullajes preventivos y refuerzo en controles viales en accesos y rutas provinciales; transporte público y seguridad a quienes se acerquen a disfrutar de espejos de agua en todo el territorio provincial, entre otros.

Sebastián Melchor, director de Recursos Naturales Renovables; Carina Copparoni, subsecretaria de Salud; Marcelo Calipo, director general de Policías, y Luis Borrego, director de Transporte, dieron detalles sobre cómo funcionarán los servicios durante la Fiestas de Fin de Año.

Controles policiales para las fiestas nocturnas

El Ministerio de Seguridad afectará a efectivos policiales distribuidos en puestos fijos y móviles en Mendoza para brindar seguridad en zonas comerciales, parques, espejos de agua, bares, boliches y rutas.

El director general de Policías, comisario Marcelo Calipo, explicó: “Habrá una presencia policial importante que contará con 3.000 efectivos policiales en distintos turnos y horarios del desarrollo de las fiestas y, además, exhaustivos controles de alcoholemia junto a los municipios”.

“Durante el 25, la comunidad siempre se predispone a pasar el día en algún camping o espejo de agua junto a la familia o amigos, por lo que el personal policial va a estar presto en esos lugares, trabajando en equipo con la Dirección de Recursos Naturales, con los municipios, tránsito municipal y aquellos que tienen preventores”.

El jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo. FOTO: Gobierno.

Se reforzarán los patrullajes preventivos en zonas comerciales, parques, espejos de agua, bares, boliches y rutas. Las maniobras comenzarán el viernes 22 y se extenderán hasta el domingo 25 y contarán con tecnología de última generación, drones y patrullaje de los helicópteros que sobrevolarán en la provincia.

También se reforzarán los controles en accesos y rutas provinciales con rigurosos exámenes de alcoholemia, con colaboración del personal de los municipios.

En materia de fuegos artificiales, en Mendoza está prohibida la venta y el uso de pirotecnia. Solo en el departamento de Tupungato quedó habilitada la pirotecnia lumínica, llamada pirotecnia fría, exclusiva de eventos y a un alto costo.

Para estas fiestas funcionarán más de 150 locales de esparcimiento categorizados en todo Mendoza, a lo que se suman los eventos privados autorizados. Los horarios especiales son: de taquilla e ingreso: 3.30; expendio y/o venta de bebidas alcohólicas: 5.30, y cierre y finalización: 7.30.

En cuanto al operativo, desde la Subdirección de Control de Eventos y Locales de Esparcimiento trabajarán más de 20 inspectores y 6 movilidades para controlar eventos y fiestas eventuales, en conjunto con los municipios. El objetivo es hacer cumplir la ley y garantizar la seguridad y salubridad de los mendocinos.

Además, se recuerda a la población que se pueden denunciar irregularidades o fiestas clandestinas al 911 y al 0800 222 0900, línea que funciona las 24 horas.

Guardias sanitarias

“Este fin de semana van a estar asegurados todos los servicios de guardia de todos los hospitales cabecera de cada departamento. Como también los centros de salud que prestan normalmente servicio de guardia, tanto para el domingo 24 como para el lunes 25. La misma atención se brindará en las fiestas de Año Nuevo”, informó la subsecretaria de Salud, Carina Copparoni.

“Más allá de los operativos que se realicen, como control de alcoholemia y en los espejos de agua, los efectores de salud van a trabajar en los lugares físicos propios de los hospitales y centros de salud, que habitualmente prestan servicio de guardia”, agregó la funcionaria.

“En cuanto al uso de pirotecnia, en los últimos años hemos tenido cada vez menos impacto con los heridos de pirotecnia, entendiendo que está prohibido el uso de pirotecnia y la comercialización. Le pedimos a la población que sea consciente con el no uso de pirotecnia, no solo por el riesgo de la manipulación directa sino por el impacto negativo en la salud de las personas, en nuestras mascotas y en el medio ambiente”. Los funcionarios que explicaron el operativo para las fiestas. FOTO: Gobierno.

Centros de Salud que estarán de guardia:

Región Metropolitana Norte

Guaymallén: 246 Puente de Hierro

Lavalle: 43 Costa de Araujo

Región Metropolitana Sur

Godoy Cruz: 168 La Estanzuela

Luján: 31 David Busana; 34 Potrerillos y 39 Ugarteche

Región Este

Junín: 62 Osar De Lellis

La Paz: 90 Desaguadero

Rivadavia: 67 Medrano; 146 Los Campamentos

San Martín: 50 Hilda Tonini; 76 Dr. Pérsico y 86 Tres Porteñas

Santa Rosa: 73 Las Catitas; 74 La Dormida

Región Valle De Uco

San Carlos: 101 La Consulta y 104 Dr. F. Gil, Pareditas

Tunuyán: 98 Vista Flores; 236 Manzano Histórico

Región Sur

Gral. Alvear: 102 Cochicó; 121 Bowen; 122 Carmensa; 140 Canalejas y 141 Corral de Lorca.

Malargûe: 124 El Alambrado; 125 Ranquil Norte; 126 Agua Escondida; 132 Bardas Blancas; 135 Pata Mora; 143 Las Loicas; 165 El Manzano y 248 Los Molles.

San Rafael: 107 Villa 25 de Mayo; 113 Monte Comán; 114 Villa Atuel; 115 Real del Padre; 117 El Nihuil; 118 El Sosneado; 123 Punta de Agua; 130 Salto de las Rosas y Posta Valle Grande.

Transporte Público

Luis Borrego, director de Transporte de la provincia, informó: “El servicio de transporte público para estas Fiestas se prestará de la siguiente manera: los domingos 24 y 31 de diciembre, se prestará con las frecuencias habituales hasta las 21.30, dependiendo de cada recorrido e incluyendo el servicio del Metrotranvía. Los lunes 25 de diciembre y 1 de enero se prestará como frecuencias de horario de domingo”.

“Es importante recordar a las personas usuarias que la consulta de la aplicación Mendotran Cuándo Sub nos permite viajar y planificar mejor los viajes en estos días”, finalizó el funcionario.

Espejos de agua y prohibición de hacer fuegos

El director de Recursos Naturales Renovables, Sebastián Melchor, destacó: “Ya está el personal dispuesto para el control en los espejos de agua, tanto en el Sur de la provincia, San Rafael, Los Reyunos, Nihuil y Valle Grande, como en El Carrizal y Potrerillos principalmente, donde hay actividades náuticas habilitadas. El personal estará supervisando en conjunto con Bomberos y la Policía y haciendo controles de alcoholemia en las costas”.

También explicó que solo pueden ingresar a bañarse en lugares habilitados para tal fin y donde haya bañeros. “En muchas otras costas de la provincia hay carteles y gran cobertura, obviamente, algunos sufren vandalismo. Además, esta información se comparte a nivel municipal y provincial”, agregó.

“Queremos recalcar –dijo Melchor– lo que ya se viene comunicando en referencia al fuego y la pirotecnia, vinculado al alto riesgo que tenemos con la vegetación seca. En ese contexto, recordamos que no está permitido hacer fuegos en lugares que no están habilitados para tal cosa y, obviamente, no se recomienda el uso de pirotecnia. Uno de los temas es el riesgo de incendio pero también, obviamente, hay temas sanitarios que son importantes”.

“Va a haber multas para quienes prendan fuego de manera intencional, como también intervención de la Justicia en el caso de que así se detecte. Las multas alcanzan hasta 7 millones y medio de pesos en el caso de los fuegos y hasta dos días de detención”, finalizó el director.