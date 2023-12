La modificación del DNU que tendrá un impacto crucial en la salud

El presidente Javier Milei dio a conocer 30 nuevas medidas a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en cadena nacional. En el mismo, determinó que serán derogados los artículos que permiten "revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones" de las empresas de medicina prepaga. Asimismo, elimina la obligatoriedad de las prepagas de "transferir en caso de quiebra, cierre o cesación de actividades" a sus afiliados a otros prestadores.

También modificará la ley de Obras Sociales y determinará que las aquellas sindicales, estatales, de administración mixta, del personal civil y militar, "funcionarán como entidades de derecho público no estatal, con individualidad jurídica, financiera y administrativa". Sonia Tarragona, exjefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, habló con MDZ Radio 105.5 FM y se refirió al impacto que sufrirá el sector de la salud a raíz de las modificaciones del nuevo decreto.

La especialista en economía de la salud y regulación de servicios públicos afirmó que "hay temas no populares que son muy graves, por ejemplo, la eliminación de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos. Esto habla de no entender absolutamente nada de cómo funciona el mercado de medicamentos. Esta agencia reúne a los laboratorios de producción pública de todo el país, y se ocupa de organizar la producción pública estratégica, que es justamente aquella producción que no resuelve el mercado. Si se elimina, nos quedamos sin la producción de un montón de cosas que nadie produciría porque no son rentables. Esto es muy grave y pasa inadvertido porque es un tema tan técnico que es desconocido".

La agenda social marcó énfasis en las modificaciones que sufrirán las prepagas, por otro lado, Tarragona comentó: "La desregulación de las empresas de medicina prepaga no afecta a tanta gente, no digo que no sea importante, pero lo cierto es que los afiliados directos no son más de 2 millones de personas. Nosotros somos 47 millones de personas en este país y la mayoría están y pertenecen a una obra social, no a una prepaga. Ahora con el decreto cada uno podría elegir libremente mandar sus aportes a una prepaga, eso le resta solidaridad al sistema".

La salud entra en estado de alerta ante las nueva modificaciones del DNU.

"Le quita solidaridad porque hoy todas las personas que hacemos un aporte a una obra social, parte de nuestros aportes van a configurar lo que se llama fondo solidario de redistribución, que constituye un fondo que es para compensar a las obras sociales que tienen menos afiliados o que tienen aportes de personas con salarios menores y para financiar el alto precio de las patologías especiales. Si uno puede libremente irse a cualquier prepaga, le saca ese componente de solidaridad al sistema, con lo cual es un problema serio porque casi ninguna obra social puede hacerse cargo de pagar los tratamientos de alto precio. Entonces, restarle ese componente solidario va a ser un problema para la mayoría de las obras sociales", sentenció.

Alternativa al DNU

La exjefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación mostró una postura en contra del nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) y sostuvo que "lo primero que hay que hacer es trabajar en el ordenamiento de las prestaciones de un sistema que cada vez tiene que pagarlas más caras y eso es absolutamente inviable. Esto no es porque esté mal manejado, es porque el crecimiento de los costos de las prestaciones en la judicialización de la salud, los cada vez más caros medicamentos, hacen que el sistema no se pueda sostener".

"Las obras sociales, por ejemplo, gastan la mayor parte de sus ingresos en pagar los servicios de transporte de las personas con discapacidad, que no digo que no lo tengamos que cubrir, pero no debiera salir del Fondo de la Seguridad Social porque eso hace que se le resten recursos para pagarle mejoras a los médicos, para poder cubrir las prestaciones a las que sí está obligada la Seguridad Social. Nosotros trabajamos muchas veces en esas reformas, hay que reordenar las prestaciones en términos de darle lógica a lo que se cubre dentro de la Seguridad Social y equipararlo con lo que pasa en el sector público", sumó.

Y concluyó: "Las empresas de medicina prepaga tienen la obligación de cubrir exactamente lo mismo que una obra social. No tienen que cubrir ni más ni menos, salvo que uno pague más para tener alguna prestación adicional, pero que no tiene que ver básicamente con la prestación, sino más con el servicio. Todos están obligados a cubrir el programa médico obligatorio".

