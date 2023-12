Aunque hubo cortes, el Gobierno limitó la protesta piquetera

Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizaron hoy la primera movilización "contra el ajuste económico" del gobierno de Javier Milei, en coincidencia con el aniversario del estallido social de diciembre de 2001, y que se convirtió en la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad.

La puesta en vigencia del protocolo "antipiquete" anunciado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue ratificada por el portavoz presidencial, Manuel Adorni, quien afirmó que el Gobierno nacional esperaba que la movilización transcurriera "en absoluta paz" y en el marco de un "estricto cumplimiento de la ley".

Para "frenar el plan de ajuste y miseria de Milei y el FMI" y "defender el derecho a la protesta", fue la consigna de la marcha que protagonizaron los movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de UP, junto a organismos de derechos humanos, sindicatos y centros de estudiantes.

Los manifestantes se movilizaron en dos grandes columnas que avanzaron por Diagonal Norte y Diagonal Sur, en medio de un fuerte operativo policial que logró limitar la protesta, aunque no pudo evitar los cortes de las calles y avenidas por donde se desplazaron las organizaciones sociales.

Fue en ese momento, en el que los efectivos policiales buscaban que los manifestantes subieran a la vereda, que se produjeron algunos choques con la Policía, con un saldo de dos miembros de las fuerzas de seguridad heridos y dos manifestantes detenidos.

Al llegar a Plaza Mayo, las organizaciones sociales leyeron un comunicado y luego desconcentraron sin que se produjeran nuevos incidentes.

17.30 | Sin Belliboni, los manifestantes cierran la marcha con un discurso

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y uno de los referentes de la manifestación de hoy, no participaba esta tarde de la lectura del documento del cierre de la marcha que, en cambio, quedó a cargo de la agrupación Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Belliboni encabezará una conferencia de prensa a las 18 en una confitería, en Avenida de Mayo y Perú. Los manifestantes leen un documento. Foto: Juan Mateo Aberastain.

17.22 | Llegan más efectivos para blindar la zona ante la desconcentración

Efectivos de Policía Federal y Gendarmería se suman al operativo a la espera de la desconcentración, mientras se espera la lectura del comunicado de los manifestantes.

Más efectivos de Gendarmería en la zona. Foto: Victoria Urruspuru.

16.28 | Los manifestantes llegan a la Plaza de Mayo

Tras los cruces con las fuerzas de Seguridad, los manifestantes llegaron a Plaza de Mayo en medio de cánticos. Hay dos detenidos por agresión a efectivos policiales: uno por herida de arma blanca y otro por golpe de puño. Los organizadores esperan que arriben las últimas columnas para leer un comunicado y luego se procederá a la desconcentración.

16.12 | Los manifestantes avanzan en medio de incidentes con la Policía

Los manifestantes avanzan por Avenida Belgrano hacia Plaza de Mayo, a los empujones con efectivos de la Policía Federal y Gendarmería. Se suma la Policía Federal motorizada, que busca limitar el paso de los manifestantes.

15.40 | Cruces entre la Policía y los manifestantes en el Microcentro

Policía motorizada llega al lugar y comienzan a exigir que los manifestantes dejen la calzada y se mantengan sobre la vereda para no interrumpir el tránsito. El fuerte operativo "antipiquete" comandado en forma conjunta por las fuerzas federales y de la Ciudad de Buenos Aires busca evitar que los manifestantes se ubiquen sobre la calle y se mantengan sin interferir en el tránsito cotidiano de automóviles. Policía desplaza a los manifestantes de las calles para que suban a la vereda.

14.27 | Eduardo Belliboni denunció "un operativo digno de una guerra"

El dirigente de la Unidad Piquetera apuntó contra la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich, por el operativo que están llevando adelante las fuerzas federales en el Área Metropolitana de Buenos Aires: "Hemos tenido un operativo digno de una guerra", denunció Eduardo Belliboni.

En su llegada a la estación Constitución, Eduardo Belliboni habló respecto a la presencia de niños en las marchas y se mostró en contra, aunque sostuvo la idea de que es responsabilidad de los padres y que esos niños están allí porque sus padres no tienen con quien dejarlo.

13.50 | Pasajeras del Tren Roca discutieron en la estación por las manifestaciones

En medio de la cobertura periodística en la estación Constitución, donde se espera que lleguen parte de los manifestantes convocados por Eduardo Belliboni. En la discusión se trenzaron una militante a favor de los piquetes con una empleada de hospital público que defendió la interrupción de los cortes.

13.11 | El Polo Obrero cambia el lugar de concentración

En un comunicado oficial, el Polo Obrero decidió un cambio clave en su plan de marcha: "Con el fin de asegurar tanto la realización del acto en Plaza de Mayo y sortear las provocaciones que ha montado el gobierno nacional y su ministra Patricia Bullrich, suspendemos la salida de congreso y la movilización saldrá de dos puntos".

De esta manera, los puntos de concentración serán: la cabecera central, de Diagonal sur y Belgrano, y la otra cabecera, de Florida y Diagonal Norte. Luego marcharemos a Plaza de Mayo para realizar el acto acordado entre decenas de organizaciones populares, piqueteras, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos.

12.45 | Intensifican controles en la previa a la movilización piquetera

El Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich intensificó los controles en la previa a la movilización piquetera convocada para las 15. Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería Nacional estuvieron abocados en la tarea de interceptar camiones, trenes y colectivos en los distintos accesos a la Ciudad de Buenos Aires para desbaratar la marcha de hoy.

“Estamos con todas nuestras fuerzas federales en cada punto neurálgico del país, cuidando a los argentinos”, reza el tuit publicado por la cuenta del ministerio junto a un video en la que se la ve a la titular de la cartera junto a los jefes de las distintas fuerzas de seguridad supervisar las cámaras de seguridad que controlan los barrios de la ciudad.

12.30 | Bullrich levanta el primer corte tránsito

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de la ministra Patricia Bullrich, comunica en relación con los eventos ocurridos en el Puente Cipolletti - Neuquén y sus inmediaciones durante la jornada de manifestaciones del día de la fecha. Gendarmería Nacional levantó el corte en el Puente del Movimiento Darío Santillán, permitiendo la normalización del tránsito en la zona.

En coordinación con la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Río Negro, así como con la participación del personal de la Gendarmería Nacional, se ha ejecutado un operativo de prevención en cabeceras de puentes interprovinciales, con la afectación de efectivos para garantizar la seguridad y el orden en la región. Por instrucciones del Dr. Zanona, Fiscal Federal de Río Negro, y siguiendo la orientación del Dr. Villanueva, Juez Federal de Neuquén, se ha dispuesto la permanencia de los efectivos en el Puente Cipolletti - Neuquén.

10.30 | Demoraron un colectivo con presuntos manifestantes en la Panamericana

En el peaje Pilar de la autopista Panamericana, la Policía Federal retuvo a un colectivo "escolar" que circulaba con posibles manifestantes, los cuales fueron obligados a descender de la unidad y volvieron en sentido norte por propios medios. El ómnibus, mientras tanto, siguió su camino en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero ya sin pasajeros. El colectivo "escolar" demorado a la altura del peaje Pilar de la autopista Panamericana.

9.00 | Las disposiciones de Ciudad para la marcha de hoy

"No se podrá interrumpir el tránsito vehicular"

"No se podrá participar con el rostro cubierto de manera intimidatoria"

"Tampoco estará permitido el uso de palos o elementos contundentes"

"No podrá haber niños en las marchas"

8.30 | Patricia Bullrich: "Se saturó el sistema de denuncias"

A horas del piquete, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dijo que se saturó el sistema de denuncias que habilitaron para aquellos que se vean obligados a marchar. "Hemos recibido ya más de 5 mil denuncias en el 134 y no recibimos más porque el sistema no tiene más capacidad. Tiene capacidad para 300 llamadas por hora. Estuvo saturado durante todo el tiempo recibiendo mensajes que decían que si no iban al piquete les cortaban el plan Potenciar Trabajo", explicó.

Y sobre lo que sucederá hoy con la ayuda del Estado a quienes marchan, aclaró: "Esto es exactamente al revés. Si se quedan trabajando, haciendo lo que tienen que hacer en la cooperativa donde está o cuidando a su familia, al plan lo va a tener. Si corta la calle y tiene un señor jefe que le dice que vaya a la movilización, va a perder el plan. Y eso es sin vuelta atrás"

8.11 | "El que corta, no cobra", los carteles en Retiro y Constitución

Esta mañana el Gobierno colocó en las estaciones de Retiro y Constitución carteles que anuncian "el que corta no cobra". "Hay que terminar con los intermediarios en los planes sociales: utilizan la pobreza para su propio beneficio, sin importarles ni las necesidades ni la dignidad de aquellos que menos tienen. Fin", escribió en su cuenta de la red social X el vocero presidencial Manuel Adorni. Esta leyenda también aparece en la app Mi Argentina.

8.00 | Eduardo Belliboni: "Si hay represión será responsabilidad de la ministra Bullrich"

En diálogo con MDZ, el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, ratificó la protesta de hoy y dijo que la harán de manera pacífica. Señaló que el protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad Patricia Bullrich no los amedrenta. "Manifestarse es un derecho y lo vamos a hacer de manera pacífica. Si hay represión será responsabilidad de la Ministra Bullrich y tendrá que responder por eso", dijo.

7.30 | La agenda piquetera

12.00 | Puntos de concentración masiva y desplazamientos:

Estación Constitución - 9 de Julio - Belgrano - Diagonal Sur - Plaza de Mayo

Estación Once - Rivadavia - Plaza Congreso - Av. de Mayo - Plaza de Mayo

Estación Retiro - Alem - Córdoba - 9 de Julio - Diagonal Norte - Plaza de Mayo

12.00 | Posibles concentraciones en accesos

Puente Pueyrredón

Puente La Noria

Puente Saavedra

Au. Buenos Aires - La Plata

Au. Dellepiane

Acceso Oeste

General Paz y Ruta 3

20.00 | Ruidazo y manifestación en CABA

Acoyte y Rivadavia

Parque Avellaneda, García del Río y Pinto

Plaza Jorge Casal, Triunvirato y Roosevelt

Plaza Parque Avellaneda, Directorio y Lacarra

Plaza Irlanda, Gaona y Donato Álvarez

Plaza Coronel Día, Coronel Díaz y Av. Las Heras

Av. Santa Fe y Coronel Díaz

20.00 | Ruidazo y manifestación en Gran Buenos Aires

Bella Vista (San Miguel): Plaza San Miguel

Berisso: Parque Cívico

El Palomar: Plaza de los Aviadores

La Plata: Plaza España

Muñiz (San Miguel): Plaza Las Carretas

Quilmes: Plaza Islas Malvinas

Ramos Mejía: Plaza Mitre

Valentín Alsina: Plaza Constitución

Villa Bosch: Plaza Juan XXIII

20.00 | Ruidazo multisectorial en las provincias

Córdoba

Córdoba Capital: Plaza Alberdi y Telecom Gama

Villa Giardino: Plaza San Martín

Santa Fe

Rosario: Plaza Alberdi

Villa General Gálvez: Plaza a la madre

San Nicolás: Plaza Mitre

Corrientes:

Paseo de la Patria

Jujuy:

San Salvador de Jujuy: Plaza Belgrano

La Rioja:

La Rioja Capital: Plaza 25 de Mayo

Salta:

Salta Capital: Plaza de la Legislatura

Chaco:

Barranqueras: Plaza Sarmiento

San Juan:

San Juan Capital: Plaza 25 de mayo

Mendoza: