Por qué el sector inmobiliario habla de un cambio de ciclo y crece el optimismo

Tras el anuncio del “plan de emergencia” presentado por el Gobierno de Javier Milei, los sectores económicos comienzan a evaluar el impacto que tendrá en los niveles de actividad.

Uno de los más expectantes es el inmobiliario. La percepción del momento actual entre los operadores de este mercado es mala o regular con una apreciación negativa total del 87,1%, según un relevamiento realizado por el portal Reporte Inmobiliario.

Esto se debe a las reglas de juego que dejó la gestión de Sergio Massa. La problemática del mercado residencial locativo, relacionado con la ley de alquileres que aún se encuentra vigente, la continuidad de la prohibición de firmar contratos en dólares, el cepo cambiario y la inexistencia de créditos hipotecarios, especialmente porque es sabido que el tomador no tiene poder adquisitivo para afrontar una cuota mensual, aun con un plazo extenso.

En los próximos meses la sociedad deberá asimilar el ajuste propuesto por el Gobierno, lo que implica, inicialmente, convivir con al menos un trimestre de alta inflación (20% o más mensual), recesión en sectores de producción de bienes y servicios no agropecuarios y el acomodamiento de precios relativos en especial de energía, transportes y combustibles.

"Las medidas adoptadas en esta transición con un dólar comercial alto ($800.-) que solo se verá ajustado en un 2% mensual frente a una inflación de del 20%, va a ir licuando la ecuación a la espera del día 'D' en que se pueda presentar el Plan Integral. A priori, la brecha cambiaria del 30% o menos de las últimas dos jornadas y la baja del riesgo país muestran un apoyo de confianza inicial", señaló a MDZ Gabriel Pereira, empresario inmobiliario de la zona norte del gran Buenos Aires.

Según este operador de larga trayectoria en el mercado se percibe cierto optimismo en el sector inmobiliario relacionado con la recuperación del crédito, la derogación de la Ley de alquileres y el levantamiento del cepo cambiario aun cuando, aunque no sea óptimo, hubiese un desdoblamiento del mercado con un dólar comercial y un dólar financiero.

Cambio de ciclo en los precios del mercado

Asimismo, se evidencia un cambio de ciclo en los precios de los inmuebles, Solo el 18,4% del sector percibe que los precios inmobiliarios podrían bajar, según el relevamiento del portal especializado.

"Este periodo de ciclo a la baja, presente en el mercado desde mediados del 2018 a la fecha, ha llevado a propietarios a perder la

oportunidad de venta de su inmueble por no haber comprendido la importancia de ofrecer el bien por debajo al nivel de cierre de operaciones, en consecuencia aunque secuencialmente fueron bajando el precio, siempre corrían de atrás. Es posible pensar que en los próximos meses del año nuevo, comience un ciclo a la alza, pero aquí también es importante que los propietarios entiendan que tiene que ir algo por debajo de la tendencia, si no, no van a vender. En definitiva el precio siempre los pone el mercado", explicó Pereira.

Según el especialista, los créditos hipotecarios afectan sólo a la demanda de la primera vivienda. Pero el mercado es mucho más amplio. La posibilidad de acceder a una economía bimonetaria, el blanqueo de dólares a tasa 0% que está en elaboración, la progresiva confianza en el sistema que anime a las personas físicas o jurídicas a decidirse a disponer de sus ahorros del “colchón” y cajas de seguridad, se verá reflejado en un cambio de tendencia por una demanda efectiva.

"En el sector de precios entre dólares 350.000.- y dólares 800.000.-, se va a activar con reemplazo de vivienda, y la utilización de dólares propios. En desarrollos nuevos, se nota interés por parte de los desarrolladores en posicionarse en tierra, y en los inversores en adquisición de unidades en pesos ajustado por la CAC, solo para resguardo de valor", explicó

En este contexto, se espera una mejora en el sector inmobiliario que junto con la construcción son un termómetro del resto de la economía. Se presume que parte de la población descubra el momento propicio para invertir previo a una posible recuperación del mercado.