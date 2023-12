Del entusiasmo a la indiferencia: qué piensan los jóvenes sobre la Fiesta de la Vendimia

Este sábado comenzó oficialmente la Vendimia 2024. En este marco, el departamento de Godoy Cruz, celebró su fiesta departamental titulada “De vecino en vecino” bajo la dirección de Darío Anís en la que se buscó retratar la historia de un encuentro entre vecinos del viejo Godoy Cruz y sus pobladores en la actualidad mediante postales que contaron con diversos cuadros de humor y emoción.

Como es habitual, el parque San Vicente contó con una importante convocatoria incluso mucho antes del inicio de la fiesta. Al igual que muchas familias, jóvenes de todas las edades también se hicieron presentes. Algunos con la intención de ingresar al predio, otros compartiendo desde afuera sentados con amigos en alguna “mantita” y otros sin tener la menor idea de lo que estaba por ocurrir.

En este sentido, MDZ dialogó con ellos para conocer cuál es la opinión de la juventud sobre esta tradición mendocina y si los interpela o no la celebración de la Vendimia.

“Somos bailarinas asique en lo personal a nosotras venir al evento nos encanta. Pero la juventud en general siento que no le da mucha importancia. Quienes somos bailarines le damos otro significado pero sino, no se le presta atención”, comentó Mercedes de 19 años quien junto a su amiga, ocupaban el primer lugar de la fila para ingresar al predio donde estaba por comenzar la fiesta.

“La elección de las reinas a veces puede producir problemas de autoestima para las personas que se postulan. Yo siento que estaría bueno cambiar eso. Importa más la belleza que lo que proponen las reinas. Cambiaría el formato pero no lo eliminaría”, manifestó la joven al ser consultada por MDZ sobre la tradicional elección de reinas que desde hace algunos años comenzó a generar polémica en algunos sectores de nuestra provincia. “Cuando era más chica mi mamá siempre me decía que me postule para ser reina, pero nunca lo hice. Mi sueño es poder bailar en la fiesta más que ser candidata”, concluyó.

Mercedes y Lucia, ambas de 19 años, son bailarinas y tienen el sueño de bailar en el acto central de la Fiesta de la Vendimia.

Una hora antes del comienzo, muchas personas acudieron al predio para no quedar muy atrás en la fila y poder encontrar los mejores asientos frente al escenario. Al mismo tiempo, numerosos grupos de jóvenes compartieron la tarde en los alrededores del Parque San Vicente pero sin la intención de ingresar al predio y con cierto entusiasmo por ver desde afuera la fiesta departamental. “Estamos acá de casualidad. Vinimos a pasar el rato y ya que estamos es un evento lindo para ver”, comentó una joven que se encontraba tomando una gaseosa con sus amigas muy cerca del escenario.

“Creo que la juventud es muy amplia y el interés por la Vendimia tiene que ver mucho con cómo te criaron. Eso depende de cada uno. En mi casa nunca le dieron importancia”, mencionó una de las chicas del grupo y al mismo tiempo otras manifestaron que suelen ver el Acto Central por la televisión junto a sus familias. Con respecto a la elección de las reinas las jóvenes manifestaron que lo ven como una “tradición divertida” que se hace desde siempre. “No me imagino como sería la Fiesta de la Vendimia sin la elección de las reinas, no sé cómo es por dentro o qué conflictos hay pero por lo que se ve desde afuera me parece divertido”, concluyó una de ellas.

Las jóvenes acudieron de casualidad al Parque San Vicente y se quedaron a presenciar la fiesta desde afuera.

Entre toda la juventud que realizaba diversas actividades durante la tarde del viernes en el parque, MDZ también pudo dialogar con jóvenes de otras partes del país y del mundo que actualmente viven en nuestra provincia. “Soy de Buenos Aires. Estoy viviendo hace más o menos un año y medio acá. No tenía ni idea, acabo de llegar de entrenar y me encontré con todo esto. No sé cómo es la cosa, calculo que hay elección de reinas y eso. En mi ciudad hay una festividad parecida”, mencionó al pasar, Nahuel de 25 años quien también comentó que en la fiesta de su localidad no sólo se realizan elecciones de reinas si no también de “reyes” pero que el formato mucho no funcionó.

Por otro lado, Alex de 26 años, estaba haciendo malabares con un amigo en las afueras del predio y accedió a dialogar con este medio. “Yo soy de Ecuador y hace varios años vivo acá. Últimamente me gustan las propuestas que trae la Vendimia, son bastante variadas e innovadoras. Siempre quise ir a ver la vendimia pero nunca he podido entrar me llama mucho la atención”, mencionó y agregó: “Creo que lo de la elección de las reinas podría hacerse pero con algún formato más moderno”.

En este marco, la previa de la Fiesta de la Vendimia de Godoy Cruz estuvo acompañada por personas de distintas edades que de alguna u otra forma terminaron participando de la celebración. En cuanto a los jóvenes, la respuesta hacia esta celebración es amplia y variada. A pesar de cierta indiferencia, entre la juventud también se puede encontrar entusiasmo e interés y esto permite a la vendimia ser una tradición que año tras año, logra atravesar generaciones, historias y experiencias en nuestra provincia.