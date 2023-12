Algunos días se come y otros no: la desesperante situación de jubilados y jubiladas

En Argentina 8.845.985 de personas perciben algún tipo de beneficio del Sistema Nacional de Jubilaciones y Pensiones, de las cuales el 56,6% reciben solo jubilación. Los jubilados, jubiladas, pensionados, junto con los niños y niñas componen los grupos etarios más vulnerables de la población. Por eso, las jubilaciones son parte de la previsión social, es decir, de los distintos sistemas dirigidos a cubrir las contingencias de vejez, invalidez y fallecimiento (a través de las pensiones).

El monto de la jubilación mínima pasó en diciembre de $87.459,76 a $ 105.713. A ello se le suma el bono de refuerzo de $37.000 lo que da un total de $142.713 para diciembre, uno de los meses más complejos del año por las fiestas. Pero ahora, principalmente, por la inflación galopante, el aumento de los precios de los alimentos que no cesa y las medidas económicas anunciadas por el nuevo Gobierno de Milei que impactan en el poder adquisitivo. "Yo creo que como está la situación está muy difícil que nos alcance hasta el mes que viene. Compramos lo justo y necesario pero por suerte con mi marido no tomamos remedios", dijo.

Dos primas, ambas jubiladas, salían del Banco Nación ubicado en la calle Gutiérrez y San Martín de la Ciudad de Mendoza hablando de los dolores de las articulaciones. Nos acercamos para preguntarles, además de los dolores físicos, como están viviendo la situación actual. "Yo estoy viviendo muy mal porque el medicamento que tomo me sale $70.000 y me dura un mes, así que el sueldo que me pagan de jubilación me alcanza solo para comprar el remedio. Yo cobro la mínima y con la comida nos ayudamos entre la familia pero si no, no podría vivir", dijo Teresa.

Sin perder la alegría, Rosa y Teresa quisieron posar para una foto en la puerta del Banco luego cobrar la jubilación.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

A diferencia de Teresa, a Rosa el PAMI le cubre los remedios que toma ella y el marido. "Gracias a Dios el PAMI nos solucionas el problema de las drogas porque tengo mi marido con leucemia y si no fuera por eso, no podríamos. A mí también me dan porque soy diabética, me dan remedio gratis. Eso me ayuda y después mi hija también, todo lo que cobramos lo ponemos en un solo pozo y comemos fideos o verduras" contó, a lo que su prima agregó: "De alguna forma nos arreglamos todavía, somos jubilados pero todavía trabajamos, mi marido va a la feria y a veces hacemos salsa para vender".

La sucursal de PAMI prácticamente vacía el último día hábil de la semana.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

Hasta octubre el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que marca el umbral por el cual se cae en la línea de indigencia, alcanzaba los $ 160.603 para una familia conformada por dos adultos y dos hijos menores. "La plata no alcanza", expresó otra jubilada que se encontraba en la fila del Banco Nación para cobrar la mínima. "Antes de comprar un kilo de pan compro tres bollitos y una leche para comer en la noche", se lamentó y contó que con su jubilación mantiene a una familia de cuatro porque vive con su hija que está desempleada y sus dos nietos. "Algunos días se come y otros no" señaló la mujer.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá este viernes la suba de la CBA y la CBT, luego de que la inflación de noviembre alcanzara el 12,8%. Las jubilaciones y pensiones que tuvieron un aumento de poco más del 20% en diciembre para todo el trimestre hasta febrero, van por detrás de la inflación que acumula más del 160% interanual. Por eso, muchos jubilados y pensionados hacen changas como Teresa y Rosa, o como Oscar que paga $50.000 de alquiler y se le va la pensión en eso. "Por eso tengo que seguir trabajando, hago changas de plomería" sostuvo.

Oscar se encontraba en la fila se Anses, a punto de ingresar para cobrar su pensión.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

Otros jubilados como Gerardo, que estaba por cobrar en Banco Supervielle de la calle Las Heras y Chile, la pasan un poco mejor porque no cobran la mínima y algunos viven solos o en pareja, entonces, "se las arreglan". "Yo tengo una jubilación de bancario y nos alcanza pero como todos, vamos al supermercado y nos damos cuenta de que las cosas suben todo el tiempo y se hace difícil. Nosotros que vivimos con mi mujer y no pagamos alquiler, nos defendemos, nos cuesta comprar carne pero las familias que son cuatro o cinco, no pueden".

Unos metros más adelante de Gerardo, estaba Perla, otra de las jubiladas que estaba por cobrar el aguinaldo y "algo que nos haya depositado Anses", contó esperanzada de encontrar alguna compensación mayor. "Este año va a haber mucha gente que no tenga para comer. Me duele mucho que no van a tener para comer los niños", señaló con lágrimas en los ojos. "Yo soy diabética y los frutos secos que antes comía ahora no los puedo comprar", manifestó.

Los gastos diarios y la comida, es lo primero que ajustan los jubilados.

Foto: Micaela Blanco Minoli / MDZ.

Por último, Eva, más optimista con las medidas anunciadas por el nuevo Gobierno de Milei, dijo que lamentablemente ella y su marido tienen que "hacer descansar el dinero como sea". A pesar del anuncio oficial de la inminente derogación de la Ley de Movilidad jubilatoria que sería reemplazada por aumentos por decreto, la señora ilusionada con que todo mejorará opinó que hay que esperar. "Tengamos fe, paciencia y tratemos de ayudar".