Indignante: de qué murieron los 138 pingüinos en Santa Cruz

En los últimos días, las autoridades de Santa Cruz confirmaron que fallecieron 138 pingüinos en Parque Interjurisdiccional Marino Makenke, cercano a Puerto San Julián. Se trata de la mayor mortandad de estos ejemplares en la zona, y cuyo culpable es la pesca ilegal.

Primero hallaron 80 pingüinos magallánicos atrapados por una red colocada en un área protegida. Posteriormente, se encontró una segunda red ilegal con otras 58 de estas aves muertas, también enmalladas.

Qué se sabe de los 138 pingünos que murieron

Ante esta situación se labró el acta de constatación y se realizó el secuestro de los instrumentos de pesca, quedando al resguardo del Consejo Agrario Provincial. Luego, se efectuó la denuncia policial correspondiente y tomó conocimiento de los hechos el personal de Prefectura Naval Argentina y de la Dirección de Pesca local. Aún continúan investigando.

Desde el lugar indicaron que los animales murieron a causa de redes de tipo trasmallo, las cuales no distingue ejemplares, ya que captura todo a su paso. Con base en un comunicado oficial del Gobierno provincial, la actividad con esta metodología no se encuentra habilitada, ya que no cuentan con precintos especiales ni identificación.

Murieron 138 pingüinos en Santa Cruz ahogados con una red de pesca. Foto: X (Twitter)

Amanda Manero, directora general de Fauna del Consejo Agrario, frente a esta situación señaló: “Es la mayor mortandad registrada en la zona. No tenemos muchos lugares donde la gente pueda poner redes y está prohibido instalarlas en esa área protegida”. Puntualmente, los ejemplares murieron ahogados tras quedar enmallados.