Video: el asalto de motochorros que mostró la decadencia de los argentinos

Lo que vivió un cordobés en las últimas horas podría haber sido relatado por una película. De hecho, quedó grabado en las cámaras de seguridad de un comercio en la zona del centro de la ciudad de Córdoba.

Ocurrió mientras esperaba el cambio del semáforo ubicado sobre la calle Arturo M. Bas, a metros de la Municipalidad de Córdoba. Fue entonces cuando se le acercaron ladrones en una motocicleta y le reventaron los cuatro vidrios de su camioneta, le apuntaron con un arma y le sustrajeron un bolso en el que llevaba más de $3 millones.

Pero lo peor ocurrió después del asalto, cuando logró acceder a las cámaras de seguridad de un bar de la zona y vio la secuencia completa de lo ocurrido.

Mientras los motochoros escapaban a alta velocidad, se les abrió el bolso y dejaron caer parte del dinero. Dos hombres que caminaban en la misma cuadra y vieron la situación, rápidamente recogieron los billetes pero en vez de devolverlos a su dueño que acababa de ser asaltado, huyeron corriendo con el dinero ajeno.

Y eso no fue todo. "Es de no creer, la gente del local me dijo que hasta vieron que a uno de los delincuentes se le cayó el celular mientras escapaba y también se lo robaron", comentó la víctima en el canal Doce de Córdoba. Y agregó: "En algún momento pensé que era una broma", dijo incrédulo el hombre quien contó a las cámaras del canal cordobés que había retirado la suma para pagarle a un proveedor. Cree que los delincuentes lo vieron salir con el bolso y lo siguieron.

"Estaba a 20 metros del edificio de Tribunales y la Policía tardó 25 minutos en llegar", reclamó. Además contó que estuvo más de tres horas en la comisaría para poder hacer la denuncia por la cantidad de personas haciendo denuncias por robo y asaltos.

