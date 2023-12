Vecinos de Las Heras reclaman por un persistente corte de luz

La oscuridad se apoderó de las calles de Las Heras, especialmente en el sector de la calle Regalado Olguín y la rotonda de la Avenida Champagnat donde desde hace aproximadamente seis meses, los residentes de esta zona enfrentan un corte persistente de luz, sumiendo sus noches en una penumbra preocupante.

Gonzalo, un vecino del barrio La Bastilla, compartió su experiencia a MDZ: "Llevamos casi seis meses sin luz en la parte de la calle Regalado Olguín, la rotonda de la Champagnat y el barrio 'La Bastilla'. Es una boca de lobo; a partir de las 19 o 20 horas, no se ve nada".

Esta situación no solo afecta la vida cotidiana de los habitantes y su forma de transportarse por las concurridas arterias sino que también plantea preocupaciones de seguridad, dado que por las noches acecha un grupo de jóvenes que se dedica a pasar el rato tirando piedras a los vehículos que atraviesan la zona.

Las luminarias no funcionan Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Los residentes expresan su frustración con la Municipalidad de Las Heras, acusándola de inacción. "La municipalidad no ha aparecido y llevamos un montón de tiempo así", afirma otro vecino, quien agrega que las reparaciones efectuadas son meramente provisionales y que luego vuelven a fallar dejando todo en una completa oscuridad.

En las noches la zona es una "boca de lobo" Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Enrique, otro habitante de la zona, indica que este problema se extiende a varias áreas de Las Heras. "La municipalidad no atiende las llamadas. Las luminarias se queman y no las reponen. Hay un 0800, pero ya no lo atienden", aseveró.

Enrique también mencionó que una luminaria cerca de su casa fue reemplazada recientemente, pero con una lámpara antigua de luz anaranjada, en lugar de una más moderna y eficiente. "La verdad que no sé qué pensar", exclamó.

Hubo arreglos provisionales, pero luego de un corto periodo de tiempo, la oscuridad se hizo con la vía Foto: Maximiliano Ríos/MDZ

Esta situación deja a los vecinos en un estado de incertidumbre y descontento, cuestionando la eficacia y el compromiso de la Municipalidad de Las Heras para resolver este prolongado apagón.