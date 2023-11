WeWork se declaró en quiebra: su deuda trepa a los US$ 18.656 millones

WeWork, la multinacional de alquiler de oficinas y espacios de 'coworking', se declaró en quiebra al solicitar la protección del Capítulo 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos, con una deuda declarada de US$ 18.656 millones.

El pedido de quiebra de la firma, con 777 locaciones en 39 países, fue anticipado por la prensa la semana pasada y ocurrió el lunes a la anoche, horas después de que se suspendieran sus operaciones en la Bolsa de Nueva York.

En ese sentido, WeWork anunció que iniciará una "reorganización integral" para reforzar su estructura de capital y su desempeño financiero; y posicionar así mejor a la compañía para el futuro.

La empresa buscará reestructurar su deuda con sus acreedores y ya firmó un acuerdo de apoyo con bonistas que representan aproximadamente el 92% de su deuda, indicaron las agencias de noticias Europa Press y Bloomberg. Dicho acuerdo permitirá recortar la deuda en más de US$ 3.000 millones. Mientras reestructura la deuda, la ley de quiebras estadounidense le permitirá a WeWork seguir operando

En 2019, antes de la pandemia de coronavirus, la empresa estaba valuada en US$ 47.000 millones. Sus acciones, que llegaron a operar a un precio récord de US$ 14,97 el 22 de octubre de 2021, cayeron 99% en lo que va del año y cerraron el viernes pasado a US$ 0,84.

"Ahora es el momento de impulsar el futuro abordando agresivamente nuestros arrendamientos heredados y mejorando drásticamente nuestro balance", afirmó el CEO de WeWork, David Tolley, quien defendió que estos pasos permitirán a la empresa "seguir siendo el líder mundial en trabajo flexible".

En tanto, Adam Neummann, co-fundador de la firma quién abandonó su dirección en 2019, admitió que WeWork "no logró aprovechar un producto que es más relevante hoy que nunca".

"Creo que, con la estrategia y el equipo adecuados, una reorganización permitirá a WeWork surgir con éxito", indicó.