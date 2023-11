Revuelo por el rescate y traslado de la oveja más solitaria del mundo

Por su historia de soledad y rescate, Fiona podría convertirse en la oveja más mediática -luego de Dolly, claro-.Estuvo varada durante dos años en un acantilado en las tierras altas escocesas y por eso se ganó el epíteto de "la más solitaria del mundo". Sin embargo, la vida del animal tuvo un giro impensado hace unos días cuando salió del aislamiento.

La oveja había sido hallada en los acantilados de Cromarty Firth al norte de Escocia. Y los hombres que la rescataron cree que estuvo allí durante los últimos dos años. En ese tiempo, había circulado una petición, que firmaron más de 50.000 personas, para rescatarla y hasta hubo personas que pusieron a disposición medios para llevar a cabo el rescate de la oveja más solitaria del mundo.

Orgullosos de haber rescatado a Fiona

La misión de rescatar a Fiona no era sencilla debido a la dificultad de acceder al acantilado por diversos medios. Puesto que los barcos no podían acercarse al terreno debido a las piedras. Por esto, cinco escaladores se pusieron en camino para lograr el rescate dela oveja. Debieron ir equipados con grampas y llevaban una bolsa en la que cargaron a Fiona para bajar el acantilado.

Cammy Wilson, un esquilador de ovejas de Ayrshire, fue quien se cargó al hombro la misión del rescate de Fiona luego de ver un informe que mostraba la difícil situación de la oveja más solitaria del mundo. "Tenemos a esta oveja en un acantilado y ahora irá a un lugar muy especial que muchos de ustedes conocen muy bien", contó en un clip que transmitió la BBC.

Luego de rescatarla, Wilson y su gente esquilaron a la oveja que, según explicaron, corría el riesgo de morir aplastada por el peso de su propia lana. Eso desató la furia de los protectores de animales que se acercaron a la granja para criticar lo los granjeros estaban haciendo con Fiona. Wilson decidió ponerla al resguardo de los manifestantes

La oveja estuvo a punto de ser trasladada a un zoológico de mascotas en Dumfries, a donde el invierno le permitiría compartir tiempo con otras ovejas y corderos y así "readaptarse" socialmente. Pero los defensores de los derechos de los animales manifestaron su preocupación por el viaje ya que para llegar a este lugar Fiona debería viajar unos 500 kilómetros.

Mientras Wilson mantiene protegida a la oveja, los manifestantes de Animal Rising exigen que se protejan los derechos del animal que "no me rece ser convertido en un espectáculo".

La preocupación por Fiona: de ser la oveja más solitaria del mundo a convertirse en un espectáculo animal

Desde Animal Rising se movilizan para generar conciencia en la sociedad y así evitar que FIona se convierta en un espectáculo. "Ayer siete de nuestros seguidores permanecieron en silencio afuera de Dalscone Farm Fun esperando la llegada de Fiona con pancartas", escribieron en sus redes sociales para compartir lo que estaba ocurriendo.

Y agregan: "Estábamos allí para asegurarnos de que la prensa que asistiría escuchara nuestro mensaje: que ella merece estar en un santuario seguro y pacífico, no en un zoológico o una granja. Tenemos entendido que llegó a Dumfries ayer por la tarde. Por supuesto, estamos agradecidos de que ya no esté varada al pie de un acantilado, pero decepcionados de que no se encuentre a salvo en el santuario pacífico que merece después de dos años de abandono y aislamiento". Preocupados por los derechos de los animales, unos 7 manifestantes se movilizaron para que Fiona no se convierta en un espectáculo

En el mismo comunicado, con una imagen de los manifestantes, agregan "un enorme agradecimiento a todos los que firmaron nuestra petición (enlace en biografía) y defendieron a la oveja más solitaria de Gran Bretaña, que ha capturado todos nuestros corazones. Ella es solo un ejemplo de las muchas personas decepcionadas en un sistema alimentario que no es apropiado para los animales, que no apoya a nuestros agricultores y que devasta nuestro mundo natural".